Ados récalcitrants mis aux arrêts disciplinaires

«Toute forme de privation de liberté est nocive»

«Cette décision d’autoriser les arrêts disciplinaires pour des enfants de moins de 15 ans est choquante, s’exclame Jean Zermatten, ancien président du Tribunal des mineurs du canton du Valais et du Comité des droits de l’enfant de l’ONU. Le droit fédéral ne prévoit pas de privation de liberté avant 15 ans et estime que toute forme de privation de liberté est nocive, à plusieurs points de vue. Dès lors, on contourne la lettre et l’esprit de la loi. Si un enfant se montre réticent, il faut trouver d’autres solutions.» Le Valaisan ajoute que les punitions à l’égard des mineurs doivent être éducatives.



«Le fait de placer le mineur dans un établissement éducatif fermé est concrètement une privation de liberté. Ces démarches législatives cantonales sont contraires à l’esprit du droit pénal et de la justice des mineurs voulu par le parlement fédéral», renchérit Nicolas Queloz, professeur de droit pénal et de criminologie à l’Université de Fribourg. Son collègue André Kuhn, de l’Université de Neuchâtel, estime lui aussi ces sanctions «pénalement impossibles».



«La disposition proposée par la motion va plus loin que le droit fédéral mais elle n’est pas contraire à la loi», répond le juge des mineurs fribourgeois Pierre-Laurent Dougoud. Le Tribunal fédéral, dit-il, admet la possibilité d’une détention préventive pour les moins de 15 ans. Selon Nicolas Queloz, toutefois, cette exception a été admise parce qu’elle peut répondre aux besoins de l’enquête, mais cet argument ne vaut pas quand le jugement doit être exécuté.