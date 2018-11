Affaire Maudet: deux Libano-Genevois bientôt mis en prévention

Nouveaux développements dans l’affaire Maudet. Le Ministère public genevois s’apprête à mettre en prévention deux personnes, a appris la «Tribune de Genève». Il s’agit de deux entrepreneurs libano-genevois dans l’immobilier qui ont activement pris part à l’organisation du séjour aux Emirats arabes unis du conseiller d’État Pierre Maudet et de son chef de cabinet de l’époque, Patrick Baud-Lavigne. Ces derniers, prévenus d’acceptation d’un avantage, ont par ailleurs été à nouveau entendus ce mercredi. Plus d’un an après l’ouverture de la procédure pénale, l’instruction s’inscrit dans la durée.

Antoine Daher et Magid Khoury sont tous deux convoqués le 5 décembre afin d'être mis en prévention, selon nos informations. Et ce, pour l’octroi d’un avantage en lien avec l’organisation du voyage à Abu Dhabi en novembre 2015. C’est l’infraction miroir de l’acceptation d’un avantage. «Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d’une autorité judiciaire ou autre (…), en faveur de cette personne ou d’un tiers, pour qu’il accomplisse les devoirs de sa charge est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire», décrit le Code pénal.

Bureau perquisitionné

Antoine Daher a déjà été entendu à deux reprises dans ce dossier par le Ministère public, a-t-on découvert. Au printemps, il a été interrogé par un procureur notamment sur ses liens d’amitié avec le magistrat et Magid Khoury. Au fil des semaines, le dossier s’est épaissi. Et le 14 août, rebelote. Convoqué par le Ministère public, Antoine Daher a ensuite vu son bureau, installé dans les mêmes locaux que la société de Magid Khoury, perquisitionné.

Lors de cette deuxième audition, Antoine Daher a dû s’expliquer sur des éléments financiers et administratifs apparus au fil des investigations. Il aurait payé, en partie, à hauteur de 4'000 francs, une fête d’anniversaire organisée le 3 mars dernier pour Pierre Maudet, à L’Escobar. Cet établissement public lié à Antoine Daher avait obtenu quelques mois plus tôt une autorisation d’ouverture, d'un service placé sous la responsabilité de Pierre Maudet, dans un délai rapide et d'une manière exceptionnelle, d'après nos recherches. Ce volet a nécessité trois perquisitions au Service de police du commerce. Son directeur et des fonctionnaires ont été entendus à ce sujet comme témoins.

Antoine Daher a également été interrogé sur le financement d’un sondage pour la dernière campagne électorale de l’élu PLR. Sur ce point, Patrick Baud-Lavigne est prévenu pour avoir participé à la recherche de fonds.

«Aucun avantage»

Pour sa troisième audition, Antoine Daher sera-t-il interrogé plus précisément sur ces points? Ou le Parquet a-t-il fait d’autres découvertes? «Mon client est convoqué en tant que prévenu chez le premier procureur Yves Bertossa le 5 décembre, confirme Me David Bitton. Nous n’avons pas encore accès au dossier et je ne sais pas ce qui lui est reproché à ce stade.» Cette nouvelle étape judiciaire surprend l’avocat. «La mise en prévention de mon client n’était pas attendue. Il ne peut qu’affirmer n’avoir bénéficié d’aucun avantage d’un représentant de l’exécutif.»

De son côté, Me Marc Hassberger réagit ainsi: «Je vous confirme que M. Magid Khoury a été convoqué en vue d'être entendu en qualité de prévenu. il faut rappeler que M. Khoury n’a à ce jour jamais été entendu ou auditionné. M. Khoury n’a rien à se reprocher et attend sereinement de répondre aux questions du Ministère public.»

Nouvelles auditions

De son côté, Pierre Maudet n’en a pas fini avec la justice. Après deux auditions, il a de nouveau été entendu ce mercredi matin, selon Radio Lac. D’où son départ anticipé de la séance hebdomadaire du Conseil d’Etat. Ce même jour, Patrick Baud-Lavigne a aussi été interrogé, d’après nos informations. Et ce, pour la quatrième fois. Tous deux sont encore convoqués le 5 décembre.

A la suite de la deuxième audition de Pierre Maudet, ses avocats Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz se montraient confiants. «Le travail de défense, mais aussi de réhabilitation totale de Monsieur Maudet, pourra désormais se déployer sans réserve», déclaraient-ils. Et maintenant? Contactés, ils n’ont pas encore pu retourner notre appel. Tout comme le défenseur de Patrick Baud-Lavigne, l’ancien bâtonnier Jean-Marc Carnicé. Au Ministère public, on ne fait pas de commentaire. (24 heures)