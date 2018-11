Affaire Maudet: l’enquête vise un projet de stades pour le Servette

Dans le cadre de l’affaire Maudet, le Ministère public étend son enquête sur un important projet immobilier dans lequel figure le promoteur Magid Khoury. Le procureur Grodecki a exigé de la Commission d’aménagement du Grand Conseil le dépôt de toutes les pièces liées à ce projet, comme nous l’avons appris. Les PV d’auditions devront lui être fournis, ainsi que tous les documents liés à cette opération.

La commission de l’aménagement examine ce projet car elle doit se prononcer sur le déclassement des terrains concernés, en zone agricole.

Pour Servette

Ce dossier est important pour Genève. Il s’agit du projet du Pré-du-Stand au Grand-Saconnex, le long de la route de Colovrex. Cette parcelle de treize hectares doit accueillir les futurs terrains d’entraînement du Servette FC, ainsi que 90'000 m2 de bureaux.

Le montage de l’opération, complexe, implique l’État, la commune, l’hoirie possédant la parcelle, ainsi que le promoteur Magid Khoury via sa société Capvest. Ce dernier a obtenu de l’hoirie une promesse de vente. C’est lui qui réalisera les bureaux et il participera au financement du pôle de football à hauteur de 18 millions de francs sur des terrains que la commune achètera et mettra ensuite à disposition de la Fondation 1890, propriétaire du Servette.

Un «campus d’innovation»

La commission a notamment auditionné Magid Khoury pour connaître ses intentions. Le promoteur a dit vouloir créer un «campus d’innovation» composé de trois «hubs»: mobilité, foot-théque et cybersécurité, ainsi que de l’hôtellerie. Il précise que ce programme a été négocié avec un fonctionnaire de l’Office de l’urbanisme et qu’il a eu une séance avec un directeur de la Promotion économique, service chapeauté par Pierre Maudet.

Auditionnée, l’hoirie a expliqué que deux acteurs étaient en lice pour les terrains, dont Losinger. Le choix s’est porté sur Capvest après analyse des offres. La commission a voté le déclassement, malgré le refus d’Ensemble à gauche, des Verts et du MCG. Dans son rapport de minorité, le député Rémy Pagani pose la question des liens entre Pierre Maudet et Magid Khoury. En l’état, rien ne permet d’en établir dans cette affaire. Mais il est intéressant de noter que, «dans le doute», des députés n’ont pas voulu voter ce déclassement. (24 heures)