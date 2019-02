Affaire Ramadan: des auditions ont été annulées

Que se passe-t-il donc dans le volet pénal genevois de l’affaire Ramadan? Selon nos informations, Brigitte*, la plaignante suisse, devait être entendue par le Ministère public le 28 février en présence, si possible, du prévenu, Tariq Ramadan, et de ses avocats.

Coup de théâtre: la «Tribune de Genève» a appris que cette audience a été annulée cette semaine par le magistrat genevois en charge du dossier. Il en est de même pour celles des huit témoins (cinq femmes, deux médecins et un commerçant), qui étaient agendées dans le courant du mois de mars. Avocats de Brigitte, qui a déposé plainte pour viol au printemps 2018, Mes Robert Assaël et Romain Jordan nous confirment ces révocations de «mandats de comparution». Ils en sont abasourdis: «Nous n’avons même pas reçu une lettre expliquant ces annulations. Face au silence du Parquet, nous allons demander des explications.»

Interdiction de la France

La justice française, qui traite trois autres plaintes pour viol à l’encontre de Tariq Ramadan en France, refuse-t-elle de «prêter» le prévenu à la Suisse? La justice genevoise a-t-elle fait les demandes dans les règles? S’agit-il d’un manque de communication entre les deux instances pénales? Contacté jeudi, le service de communication du Pouvoir judiciaire indique que « le Ministère public a annulé les audiences fixées aux mois de février et mars 2019 pour l’audition de Tariq Ramadan et de plusieurs témoins, les autorités françaises n’ayant pas levé l’interdiction de quitter le territoire dont il fait l’objet. »

Quand sera-t-elle levée? Et à quelles conditions? Mystère. Depuis que le Parquet genevois a décidé d’ouvrir une instruction pénale pour viol et contrainte sexuelle suite à la plainte de Brigitte, le dossier ne semble pas avoir beaucoup avancé. La plaignante suisse, âgée d’une quarantaine d’années, a été entendue le 30 mai 2018 par la police genevoise assistée de Me Jordan: «La plainte a été déposée il y a bientôt une année et la police a travaillé avec rapidité, sérieux et rigueur, relèvent les avocats de Brigitte. Mais depuis l’ouverture de l’instruction pour viol et contrainte sexuelle, rien n’a avancé! Même s’il ne s’agit que d’un report, c’est incompréhensible.»

Lors de son audition à la police, Brigitte accuse l’islamologue d’avoir abusé d’elle en 2008 dans un hôtel à Genève et de l’avoir séquestrée (lire encadré). Arrêté l’an dernier en France, Tariq Ramadan a été inculpé pour viol à l’encontre de deux autres femmes. Me Robert Assaël a rejoint par la suite la défense de la plaignante: «Je n’ai pas hésité une seconde à soutenir cette victime. Je suis impressionné par son courage et touché par sa sincérité.» Pour les deux avocats, «cette situation est insupportable pour leur cliente, qui a brisé le silence et qui aujourd’hui se sent déconsidérée par une conduite aussi décousue de la procédure. Il était probable que la France n’allait pas autoriser Ramadan à se rendre en Suisse, pays dont il a la nationalité et qui n’extrade pas ses ressortissants. Pourquoi ne pas être allé l’interroger en France, ce qui aurait pu être largement fait depuis le dépôt de la plainte?» Le prévenu, âgé de 56 ans, a été libéré sous caution (300 000 euros) en novembre. Présumé innocent, Tariq Ramadan, défendu par Mes Pierre De Preux et Guerric Canonica, conteste les charges pesant sur lui. Rappelons que ces derniers ont sollicité en juin le Ministère public afin qu’il intime à Me Jordan et Assaël de garder le silence au niveau médiatique sur la procédure et les personnes impliquées. Un fait rare. Une requête écartée par le procureur et la Cour de justice. Un recours est pendant au Tribunal fédéral.

«Laver son honneur»

Au lendemain de sa libération, le frère du prévenu, Bilal Ramadan, a témoigné dans nos colonnes: «Tariq pourra enfin se soigner et assurer plus sereinement la suite de sa défense qui s’annonce longue. Nous sommes convaincus qu’il sera innocenté des accusations qui pèsent sur lui et qu’il pourra ainsi laver son honneur.»

* Prénom d’emprunt

(24 heures)