Agadir, Tirana et Nantes au départ de Genève Aéroport

À compter du passage à la saison d’hiver le 27 octobre 2019, Genève Aéroport offre quelques nouveautés dans sa desserte aérienne. Principal opérateur à Genève, easyJet lance des nouvelles routes vers Aqaba (Jordanie) avec deux vols hebdomadaires, ainsi que Tirana (Albanie) avec trois vols par semaine. Le réseau est également complété avec des vols vers Prague (République Tchèque) trois fois par semaine et Agadir (Maroc) deux fois. Pour de la plongée en Mer Rouge, en plus d’Hourghada, il sera possible d’accéder directement aux stations balnéaires de Marsa Alam (Egypte), une fois par semaine avec Swiss. L’accès à la côte atlantique française est également facilitée avec un vol direct sur Nantes proposé par la compagnie Transavia France, deux fois par semaine.

Bien que débutée au courant de l’été, la liaison long-courrier de Kenya Airways est une nouveauté pour la période hivernale, avec un vol à destination de Nairobi quatre fois par semaine, plate-forme également idéale de correspondance pour une grande partie des pays subsahariens du continent africain.

Toujours en vol long-courrier, Air Mauritius propose également un deuxième vol hebdomadaire cet hiver (de novembre à février) sur Maurice avec leur nouvel avion A330 neo de dernière génération.

Plusieurs liaisons vers des grandes villes connaissent également une augmentation de leurs fréquences, notamment Manchester, Porto et Vienne.

Au total, quelque 53 compagnies aériennes vont connecter Genève à 115 destinations durant la saison d’hiver 2019-2020.