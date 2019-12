Aînés agressés et escroqués à Genève

Georges Bouvier, 87 ans, est habituellement d’un naturel confiant. Mais depuis un mois, son comportement a changé: «Je suis attentif à tout ce qu’il se passe autour de moi et j’observe les gens qui m’entourent. La nuit, je me lève plusieurs fois pour vérifier que les volets et la porte sont bien fermés. Je sens que j’ai été victime de quelque chose de violent.»

Le faux assureur

Le 25 novembre au matin, en sortant de son appartement à Genthod, ce vaillant octogénaire a fait l’objet d’une arnaque dite du faux accident. Des malfrats lui ont dérobé 4200 francs. Trois semaines plus tôt, à Versoix, un autre senior avait également été victime d’un vol de plusieurs milliers de francs, selon le même procédé. Deux autres cas d’actes de malveillance à l’encontre de personnes âgées ont été recensés par la police dans la région ces dernières semaines. Informée de ces événements, la Mairie de Bellevue a posté un message sur son site internet conseillant aux aînés «de redoubler d’attention».

Confortablement installé dans son salon cossu, Georges Bouvier a retourné dans tous les sens l’enchaînement de cette terrible matinée de fin novembre. «Je ne vois pas comment j’aurais pu faire autrement, j’étais pétrifié», confie, dérouté, cet ancien maire de Bellevue.

«Je me suis senti coupable»

Ce jour-là, comme d’ordinaire, l’élégant retraité est sorti de chez lui aux alentours de 8h pour aller faire des courses. En rentrant à son domicile après ses achats, il s’aperçoit qu’un véhicule blanc le suit. «Lorsque je me suis parqué devant chez moi, la voiture s’est garée à côté de moi et un grand colosse en est sorti. Il m’a alors accusé d’avoir rayé son véhicule dans le parking et de m’être sauvé. Cela m’a semblé bizarre, mais il était extrêmement convaincant.» Alors que l’ancien maire émet des doutes, l’homme lui désigne les mêmes traces sur son propre véhicule. «J’ai pris cela comme une preuve, je me suis senti coupable.»

À partir de là, tout s’enchaîne. Le malfrat déclare qu’il est atteint d’un cancer. Fatigué, il doit impérativement s’asseoir. Il entre dans l’habitacle du senior et lui indique qu’il est pressé de régler cette affaire car il doit s’envoler pour Barcelone dans les jours qui suivent. Il demande à Georges Bouvier le numéro de téléphone de son assurance pour se renseigner sur le coût des réparations puis passe le prétendu coup de fil. «J’entendais bien une voix dans le combiné», précise l’aîné. Le faux assureur, qui n’est autre qu’un complice, articule un montant de 6000 francs. Georges Bouvier refuse. Dans la voiture, le malfaiteur indique qu’il peut s’en sortir avec 4200 francs. «J’ai accepté en me disant que j’avais déjà réussi à faire baisser la facture», confie le grand-père.

«Il m’a serré la tête comme un étau»

Le «colosse» veut l’argent tout de suite. Comme le senior n’a pas la somme sur lui ni à son domicile, il lui propose de l’accompagner à la banque. «Il m’a alors serré la tête comme un étau entre ses bras en me disant: «C’est bien, vous êtes quelqu’un d’honnête», se souvient l’ancien magistrat. J’étais tétanisé.» Arrivé à la banque, le voleur lui dit qu’il l’attend dans la voiture. Pétrifié, Georges Bouvier est incapable d’utiliser le bancomat. Il va au guichet. «J’avais à ce moment compris que j’allais me faire détrousser, mais je n’ai rien dit à l’employé. Je me sentais encerclé, je savais que je ne pourrais pas m’échapper.»

De retour à la voiture, le retraité remet l’argent à son ravisseur. Les deux hommes rentrent ensuite au domicile de la victime. Arrivé sur le parking, l’escroc rappelle son complice, le supposé assureur, et indique à Georges Bouvier qu’il pourra passer au bureau se faire rembourser. L’aîné, qui a entre-temps repris ses esprits, s’enquiert de l’adresse de l’office. L’interlocuteur est évasif. «Je lui ai alors dit qu’il n’était pas correct», se rappelle-t-il. L’arnaque ainsi dévoilée, le malfrat ouvre la portière, détale et s’engouffre dans la voiture blanche qui l’attend.

Enquête ouverte

Si la technique du faux accident est connue, ce procédé impliquant un faux assureur semble, elle, nouvelle, d’après le service de presse de la police. En guise de prévention, les forces de l’ordre rappellent qu’il ne faut jamais verser de l’argent à qui que ce soit. «Si l’escroc devient insistant, il ne faut pas hésiter à composer immédiatement le 117, en précisant le lieu où se produit cet événement, ajoute Alexandre Brahier, porte-parole. Il ne fait aucun doute qu’en cas d’appel à la police, l’escroc prendra la fuite aussi vite que possible. Il est alors important, et pour autant que cela soit possible, de faire une photo discrète de la voiture de l’escroc (avec son immatriculation) ou de mémoriser sa marque, sa couleur et sa plaque d’immatriculation, afin de pouvoir donner ces éléments à la police.»

À la suite des plaintes déposées, une enquête a été ouverte. Elle est menée par le poste de police de Versoix.