«Non, je ne défends pas un tel acte, mais je le comprends.» Celui qui parle ainsi, c’est Mezgin Wezir. On l’a rencontré jeudi, sur la place des Nations, alors que près de 200 personnes s’étaient rassemblées pour rendre hommage à son frère Ali. Ce Kurde de 31 ans domicilié en Allemagne avait tenté de s’immoler par le feu, mercredi en tout début de matinée, à quelques pas de là, face au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, dont le bâtiment était sous haute surveillance. Le jeune homme a été héliporté au CHUV de Lausanne, hôpital spécialiste des grands brûlés.

«Les Kurdes mettent le feu à leur corps et qu’est-ce que fait l’ONU?» questionnait une banderole alors qu’une autre proclamait que «la résistance au Rojava (ndlr, région kurde au nord de la Syrie) se transforme en feu». Mais dans les discussions qu’on a pu avoir sur place, personne n’encourage quiconque à imiter Ali. Tout comme son frère Mezgin, qui s’est exprimé face à la foule, la mine grave. Auparavant, il nous a livré son témoignage.

En danger de mort

Vivant depuis quatre ans à Aarau, Mezgin Wezir a trois frères, dont Ali et un autre domicilié à Genève. On lui demande d’abord des nouvelles du blessé. «Sa situation est grave mais stable, répond-il. Son médecin dit qu’il faut compter encore septante-deux heures pour avoir une idée précise de la situation. Ali est brûlé à plus de 80%. Il est encore en danger de mort. Il y a peu d’espoir. On sait qu’il est entre de bonnes mains. On ne peut rien faire.»

Mezgin revient sur ce début de semaine passé avec son frère. Il assure n’avoir rien su de sa funeste intention. «Ali, qui vivait en Allemagne, était très tendu et très triste à la suite des tueries commises par les Turcs et les djihadistes, raconte-t-il. On l’a fait venir en Suisse pour essayer de lui remonter le moral. Il a passé deux nuits chez moi à Aarau et ensuite, afin de le distraire, on s’est dit que nous, juste les quatre frères, nous allions séjourner à Genève chez l’un de nous, qui vit tout près dans le quartier. Nous nous sommes promenés en ville et alors que nous nous apprêtions à passer la nuit ensemble tous les quatre, nous avons appris qu’Ali n’avait plus dormi depuis quinze jours, depuis le début de l’assaut turc. Nous lui avons donné un calmant pour qu’il puisse trouver le sommeil et cela a fonctionné. Le lendemain, nous étions contents qu’il ait enfin pu dormir. On s’est dit que ça irait mieux.»

Une aube tragique

Rien n’était moins vrai, mais comment aurait-il pu le savoir? Mezgin poursuit son récit, évoquant le matin du drame. «Ali s’est levé vers 6 h 30 et moi de même, relate-t-il. Il a dit qu’il avait bien dormi et je lui ai proposé un thé ou un café, mais il a décliné, disant qu’il préférait se recoucher et dormir encore un peu. Moi-même, je me suis assoupi sur un fauteuil. Quand je me suis réveillé, il avait disparu. J’ai entendu des sirènes dehors et vu des ambulances par la fenêtre. Ali n’était ni aux WC ni à la salle de bains. J’ai alerté mes frères et nous avons couru dans la rue.»

La police a pris en charge la famille, lui indiquant que le blessé était vivant et conscient. «Ali a déclaré qu’il s’immolait pour son peuple, pour son pays», rapporte encore son frère.

Quand on lui demande s’il pense que son frère a bien fait de commettre son acte, il n’hésite pas. «Je ne défends pas son acte, mais je le comprends, tranche-t-il. Nous, Kurdes, choisissons difficilement pour tuer les autres et il nous arrive souvent de nous faire du mal à nous-mêmes. En combattant Daech, nous avons défendu les valeurs humaines pour le monde entier et voilà que le monde laisse des gens bien semblables à Daech nous massacrer. C’était sans doute le message d’Ali: protester contre ce silence.»