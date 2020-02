Des sondages ont révélé la présence d'amiante dans les faux plafonds du Cycle d'orientation de la Glâne à Romont (FR). L'établissement, qui doit être rénové, le sera en une fois pour tenir compte de la découverte. La sécurité des élèves est assurée.

L'information a été donnée jeudi soir aux médias locaux par le préfet de la Glâne Willy Schorderet. Ce dernier, contacté vendredi par Keystone-ATS, a confirmé la présence d'amiante dans les faux plafonds d'origine au rez-de-chaussée et dans les étages du bâtiment.

Le résultat des sondages, effectué dans le cadre de travaux de préparation à la rénovation, a été livré en janvier. De l'amiante est présent sur une surface allant jusqu'à 20%. Des expertises n'avaient pas permis de la repérer antérieurement.

Lors d'un contrôle complémentaire, aucune fibre n'a toutefois été détectée dans l'air ambiant, à l'exception des WC garçons du 1er étage. Le local est fermé d'ailleurs depuis et ce jusqu'à l'assainissement.

Les avis des services de l'Etat et du médecin cantonal ont été requis, afin de bénéficier des informations utiles sur les éventuels dangers. «En l'état, la sécurité du bâtiment et des utilisateurs est garantie et confirmée par les spécialistes», assure le communiqué de la préfecture.

Surcoût

En effet, seuls des travaux dans le bâtiment exigent des mesures spéciales lors de la phase de rénovation. Les travaux de désamiantage interviendront préalablement l'été prochain.

Le comité d'école et la direction ont décidé de renoncer à rénover le bâtiment par secteurs. Motif: la présence d'amiante «amosite» plus volatile qui pourrait se libérer lors des travaux. Les changements impliquent un surcoût de 7 millions de francs.

Une assemblée des délégués devrait voter un crédit complémentaire à la rénovation du Cycle d'orientation à fin mars. L'ensemble des élèves du bâtiment devront être placés dans une quarantaine de pavillons. (ats/nxp)