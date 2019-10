Annemasse, une ville en mutation accélérée

Des grues, des pelleteuses, des barrières, des trous, des pancartes, des bâtiments qui émergent, d’autres rasés. Et le vrombissement continu des travaux. Les abords de la gare d’Annemasse laissent croire que la ville se remet, à grand renfort de bétonneuses, de quelques années de pilonnage par des bombardiers.

À neuf semaines du déploiement intégral du réseau Léman Express — qui mettra la gare à huit minutes de train des Eaux-Vives — et du lancement du tram transfrontalier 17 — dont les tests débuteront ce lundi —, l’agglomération frontalière se développe à marche forcée. Visite avec un responsable des grands projets annemassiens.

1. Quand le tram ouvre des perspectives

Ponctuant la rue de Genève, qui relie le centre-ville à la douane de Moillesulaz, le carrefour s’appelle la Croix-d’Ambilly, à la lisière de cette commune et d’Annemasse. Ceux qui ont jadis connu le coin peineront à le reconnaître. Seule la fameuse croix juchée sur son piédestal semble témoigner de la permanence du lieu autrefois truffé de façades lépreuses et d’estaminets adultérins. Aujourd’hui, même les édifices qui ont survécu à la mue du site semblent rajeunis.

Sillonnée par les rails engazonnés du tram, structurée par le mobilier urbain, l’avenue rénovée devient un liant pour les architectures disparates qui la bordent. Des nouveaux ensembles ont émergé ou sont en construction entre l’axe du tram et la Voie verte qui la suit en parallèle, couvrant la voie ferrée qu’empruntera le Léman Express. Des projets qui totalisent plus de 300 logements, dont un tiers à caractère social.

Créer cet axe a nécessité des démolitions et quelque 150 expropriations, mais cela a créé des respirations dans le tissu urbain. «Le projet a permis de reculer les façades, d’élargir les trottoirs ou encore de faire passer cette piste cyclable, montre Pierre-Jean Crastes, membre de la direction d’Annemasse Agglo. On a ouvert la perspective. La perception du rapport entre la hauteur des bâtiments et la largeur de la chaussée a changé. En France, c’est le paysagiste qui dirige le projet!»

2. Trafic dompté, paix et ordre retrouvés

Alors que le chantier touche à sa fin, un calme étonnant règne sur cet axe autrefois très passant. «Il y avait près de 14 000 voitures par jour, un chiffre divisé par quatre, se félicite le cadre. La circulation a été reportée sur les rives de l’Arve, moins peuplées. La pollution aux particules fines et le nombre d’habitants exposés ont reculé. Ce trafic ne reviendra pas. Des gens râlent à Moillesulaz, mais la priorité est donnée aux 10 000 usagers quotidiens attendus à bord du tram et à la qualité de vie des riverains.» Le tram se couplera à un bus à haut niveau de service qui raccordera la gare et le centre-ville à deux parkings d’échange créés en périphérie.

Plus loin, près du terminus provisoire, un parking souterrain a été aménagé. En conséquence, la rue adjacente a été débarrassée des cases de stationnement. La disparition des véhicules à l’arrêt a atténué l’impression de désordre qui régnait à cet endroit. Encore plus centrale, l’avenue de la Gare, autrefois très passante, est désormais surtout dédiée aux transports publics et aux piétons, modifiant les habitudes et la typologie des arcades.

3. La gare affiche ses grandes ambitions

La gare, justement, on finit par l’apercevoir, derrière un dédale de palissades. Ou du moins ce qui reste de l’ancienne station. Le corps central du bâtiment historique a été amputé de son aile occidentale et s’apprête à faire le deuil de l’orientale tout en s’élaguant d’une sorte de péristyle moderne en brique, legs douteux semblant remonter aux années 80. La vénérable façade plus que centenaire sera bientôt enveloppée dans un édifice contemporain vitré dont la construction a débuté.

La station s’est dotée d’un quai supplémentaire pour accueillir le Léman Express, d’un passage souterrain et s’apprête à s’ouvrir vers l’arrière, en direction de Ville-la-Grand. Autant de préparatifs qui trahissent une confiance affirmée dans le succès du nouveau réseau ferroviaire transfrontalier qui disposera aussi là d’un centre d’entretien tout juste inauguré. Selon les prévisions, Annemasse deviendra la quatrième gare de la vaste région Auvergne-Rhône-Alpes, supplantée seulement par les deux gares centrales lyonnaises et celle de Grenoble.

Tout alentour, c’est le chaos: des chantiers tous azimuts. À l’est, un parking en silo est en voie d’achèvement, surplombant une future gare routière. Le caractère massif du bâtiment est mal atténué par des claires-voies boisées. Un édifice historique a trouvé une nouvelle vocation adéquate à la fonction du site: il s’agit d’une Maison de la mobilité où on peut acquérir ses titres de transport et obtenir des informations touristiques.

Un bâtiment administratif et commercial jouxtant la gare pointe l’amorce de ses parois alors qu’en face de la station, le chantier d’un hôtel quatre étoiles bat son plein. Au milieu s’étend ce qui est appelé à devenir un grand parvis. À nouveau, on a fait de la place, en terrassant d’anciennes bâtisses, pour ouvrir un vaste espace. «D’importants flux de bus et de piétons sont attendus, explique Pierre-Jean Crastes. Les architectes avaient prévu une esplanade bien minérale, comme ils les aiment. Nous avons demandé qu’elle soit végétalisée: il y aura une vingtaine d’arbres, des sujets de 15 à 20 mètres de haut.»

Cette verdure sera sans doute plus apte à servir d’écrin à la Voie verte venue de Genève, sur le toit de l’ancienne voie SNCF, et qui doit pousser jusqu’au nouveau parvis de la gare pour y bifurquer et se prolonger à travers le centre-ville pour étendre ses ramifications en direction de la vallée de l’Arve.

«À la frontière, sur la nouvelle Voie verte, on compte 5000 vélos par jour, indique Pierre-Jean Crastes. Dès qu’une offre attrayante est proposée, ça marche, elle est utilisée. Les gens ne sont pas bêtes!» De quoi être optimiste, selon lui, quant à l’utilisation future du tram et du train.

4. Des quartiers neufs qui se succèdent

Autour de la gare, le remue-ménage ne cessera de loin pas avec la mise en service du Léman Express ce 15 décembre. La mutation du quartier alentour s’étendra au fil de la prochaine décennie. Le programme est énorme. On parle de développer un autre parvis au nord de la station, «de la taille d’un terrain de football», jauge Pierre-Jean Crastes. Au menu figurent aussi 1200 logements concentrés autour de ce pôle majeur de transports publics. Un antidote à un mal haut-savoyard: alors que la couronne française vit une forte flambée démographique, celle-ci est encore plus marquée (avec des taux de croissance annuels de 4% à 6%) dans les bourgs reculés, éloignés des transports publics, ce qui contribue à renforcer une saturation routière déjà manifeste.

Entre la gare et l’Hôtel de Ville, le quartier de Chablais-Parc dresse ses façades très contemporaines au-dessus du reste du centre historique. Livré dès la fin de 2013 sur une ancienne friche urbaine, il est encore en train de croître et doit notamment proposer à la ville un nouveau cinéma. Il a ouvert la voie à une densification qui promet donc de se poursuivre tant que Genève créera de l’emploi et continuera d’exporter sa pénurie immobilière.

«Nous sommes en train d’améliorer la qualité de vie et de ville»

Avec onze communes voisines, Annemasse forme une agglomération de plus de 90 000 habitants qui s’est dotée d’une organisation conjointe. Annemasse Agglo pilote ainsi certains dossiers urbanistiques. Michel Boucher (photo ci-contre), vice-président de l’entité, est spécialement attaché à ce dicastère.

Comment la population vit-elle dans cette Annemasse qui est sens dessus dessous?

Comme élus, nous disons plus positivement qu’Annemasse est en métamorphose. Elle en sortira améliorée en termes de qualité de vie et de ville. Les travaux sont en effet très importants: 2 km de tram de la frontière jusqu’au centre-ville sur une artère principale, une gare en pleine transformation. Ces chantiers ont bien sûr pesé sur la vie des gens, mais ils sont le signe d’une agglomération qui a un bel avenir et leur résultat est très attendu. La situation résultant d’une hausse de la population et d’une multiplication des déplacements effectués seul dans sa voiture est une voie sans issue avec bouchons garantis. On doit transformer la mobilité et c’est l’occasion de mener de magnifiques projets d’aménagement.

C’est donc aussi une opération d’image?

Tout à fait. Avec le tram, on a refait de façade à façade l’axe de la rue de Genève, qui était un secteur en difficulté, en voie de paupérisation. Elle est appelée à redevenir un beau lien avec Genève. Je pense qu’une fois les travaux achevés, on ne gardera que les bons aspects. J’espère qu’on aura la même satisfaction que celle ressentie à l’égard de la Voie verte, qui est un vrai succès. Elle fait l’unanimité, tant pour les déplacements liés au travail que pour les loisirs: Annemasse est à quelques tours de roue du lac et de la nouvelle plage.

Qu’en est-il de la deuxième étape du tram?

Il nous reste un kilomètre à bâtir dans ce projet que nous avons toujours vu comme un tout. Il nous manque encore un financement de 9 millions d’euros (ndlr: après que Berne, qui a pris part au premier tronçon, a refusé de financer le second). Une solution doit être trouvée entre l’Agglomération, les fonds frontaliers reçus par le département et Genève. Il faut refaire des études et Annemasse a besoin de souffler un peu. Le chantier du tram pourrait reprendre en 2021 ou 2022.

Le tram et le train feront bientôt d’Annemasse un quartier de Genève. Est-ce déjà le cas?

C’est déjà le ressenti de certains. La moitié de la population active de la ville est frontalière. À nous de tenir notre place d’importante agglomération française aux côtés de Genève. C’est une chance forte en termes économiques, mais aussi d’accès aux loisirs et à la culture. Et cela marche dans les deux sens. Nous apportons aussi des choses aux Genevois: nos commerces ou l’importante scène qu’est Château-Rouge.