Après avoir vécu trente ans à Genève, il est renvoyé

Un ressortissant espagnol vivant à Genève depuis trente ans et au bénéfice d’un permis d’établissement sera expulsé du pays. Sur recours du Secrétariat d’État aux migrations, le Tribunal fédéral (TF) confirme une décision du Département genevois de la sécurité (DS) ainsi que du Tribunal administratif de première instance. Le TF rejette en revanche l’option adoptée par la Chambre administrative cantonale, qui considérait la mesure disproportionnée.

En 2014, ce concierge avait écopé de quatre ans de prison pour viol en commun. Il lui était reproché d’avoir poussé son fils, arriéré mental, à abuser d’une jeune fille de 16 ans et d’avoir participé aux actes. Il avait aussi été condamné pour violences conjugales.

Le DS rappelait que les conditions étaient réunies pour révoquer l’autorisation d’établissement de cet homme car il avait été condamné à une peine de prison largement supérieure à la limite d’un an fixée par la loi.

Pour la Chambre administrative en revanche, il fallait tenir compte du fait que le condamné vivait à Genève depuis trente ans, qu’il n’avait jamais fait l’objet de poursuites ni requis l’aide sociale. Pendant vingt-deux ans, il n’avait commis aucune infraction pénale. D’ailleurs, ces infractions étaient liées à sa consommation d’alcool, dont l’évolution était positive.

Le TF n’est pas d’accord. Dans un arrêt du 5 juillet, il souligne le risque de récidive et l’absence de prise de conscience, à ses yeux très problématique. Six mois après le viol en commun, il a frappé sa femme et l’a contrainte à des relations sexuelles.

«Contrairement à ce qu’ont retenu les juges précédents, les infractions commises ne sont pas toutes en étroite relation avec la dépendance à l’alcool», note le TF. Notamment en ce qui concerne la plus grave, le viol en commun. Par conséquent, les progrès de l’intéressé dans ce domaine «ne sauraient influer de façon déterminante sur l’appréciation du risque de récidive».

Le TF admet que «le long séjour en Suisse de l’homme rendrait un départ pour l’Espagne difficile. Au regard de son âge, l’intégration professionnelle dans ce pays ne serait pas exempte de difficultés.» Toutefois, il y a passé son enfance et son adolescence. Quant à ses liens familiaux en Suisse, il est séparé de sa femme et son fils est placé en institution.

Il le voit certes tous les quinze jours, mais les liens pourraient être maintenus «par les moyens modernes de communication» ainsi que par des visites en Suisse. Le TF relève que dans une autre affaire, un Allemand condamné à 24 mois de prison pour abus sexuels sur sa fille avait été renvoyé de Suisse alors même qu’il y était né.

En conclusion, «l’intérêt public à éloigner l’intéressé de Suisse prime sur son intérêt privé à y rester». Le dossier est donc renvoyé au DS afin qu’il fixe un nouveau délai de départ à cet homme.

