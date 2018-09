Après le tabac, Illarsaz cultive sa convivialité

Enjambant le Rhône, une majestueuse passerelle de bois sert de trait d’union entre la zone artisanale d’Aigle et le petit village valaisan. Depuis que la crue de 2001 a emporté l’ancien pont, cette construction enchante cyclistes et piétons, les menant d’une berge à l’autre de cette vaste plaine propice aux balades. Presque collé à la digue, le village d’Illarsaz vit si étroitement lié au fleuve qu’il est toujours le premier évacué du Chablais lorsque les eaux atteignent la cote d’alerte. Phénomène heureusement suffisamment rare pour ne pas troubler la quiétude bienheureuse qui règne sur les 711 habitants installés dans cette bourgade du territoire de Collombey-Muraz (VS).

«L’école permet de faire des rencontres»

Au milieu de la vaste plaine, des villas poussent là où s’étiraient il y a encore quelques décennies des champs de tabac. Les arrivées de nouveaux habitants se succèdent avec leur lot d’avantages et d’inconvénients. «Cela manque un peu d’activités et de lien entre les gens, déplorent Mary-Laure Pfund et Christelle Otero, établies depuis respectivement dix-neuf et huit ans à Illarsaz. On a quand même quelques occasions de se retrouver, notamment lors des fenêtres de l’Avent. Et certains organisent des fêtes de quartier.»

Mary-Laure Pfund et Christelle Otero, en balade avec Henry, Charleen, Esteban et Melissa

«Quand on a des enfants, l’école permet de faire des rencontres et, quand on n’en a plus, il faut trouver des astuces», philosophe Madeleine Delarze. La conseillère générale, installée depuis dix-sept ans, est fière d’avoir tissé beaucoup de liens dans ce coin de commune et se démène pour insuffler une meilleure qualité de vie à ce carrefour où se brassent allègrement Valaisans et Vaudois venus acquérir résidence dans un secteur moins onéreux que la Riviera: «Notre gros souci, c’est la route cantonale qui traverse le village, il y a beaucoup de trafic, également des camions et même de gros camions qui transitent, alors qu’un autre axe est prévu pour eux. Mais cela bouge dans le bon sens.»

Conseiller communal (municipal), Mikaël Vieux confirme que le projet de réaménagement du centre du village devrait apporter cette plus-value espérée par les résidents. Un million sera déboursé dans ce but dès 2019. «C’est la volonté des autorités de redonner une dynamique au centre de chacun des cinq villages de la commune. À Illarsaz, il est prévu de créer des décrochements sur la route qui traverse le village, pour ralentir le trafic et assurer la sécurité des écoliers. La place préservera la fontaine existante – où les enfants viennent prendre le bus – et sera arborisée et bien séparée de la route pour qu’ils puissent jouer et que l’on puisse y organiser des marchés.»

«J’ai vécu ici et je reviens m’y installer car il y a plein de bonnes ondes»

Dans ce contexte très familial, les tout-petits ont la chance d’avoir encore une école. Les élèves de 1er et 2e HarmoS y sont choyés par Ingrid Michel qui y a effectué toute sa carrière depuis 2000, époque de la réouverture d’une classe. «Je n’ai jamais regretté ce choix. C’est un cadre de rêve pour enseigner à des petits, regardez cette nature tout autour, cette lumière, rayonne-t-elle en désignant les baies vitrées donnant sur champs, arbres et montagnes à perte de vue. J’ai vécu ici et je reviens m’y installer car il y a plein de bonnes ondes, c’est un lieu de balade, on croise sans arrêt des promeneurs avec leur chien, à cheval, à vélo. Les enfants viennent à l’école en trotte, à pied, c’est un cadeau de travailler ici.»

«Un village convivial»

À quelques pas, les anciens séchoirs à tabac, grandes bâtisses de bois sombre longeant le bien nommé chemin de Tabac-Rhône, ont été pour la plupart reconvertis en habitations et donnent à ce village son supplément d’âme. On le sent, ses résidents y sont sincèrement attachés, et même s’ils articulent le terme «cité-dortoir» c’est pour mieux se défendre. «C’est un village convivial, dès qu’on organise quelque chose, les gens participent, souligne Carole Arimondi, patronne du Blé d’Or, la boulangerie tea-room et épicerie, unique établissement public d’Illarsaz. C’est vrai qu’il y aura toujours des personnes qui préfèrent rester dans leur coin, mais on se connaît par quartiers et il y a beaucoup plus de liens que n’importe où en ville.» (24 heures)