Après neuf mois de prison, un requérant est acquitté

Le Tribunal de police vient d’examiner une délicate affaire d’attouchements sur mineur entre requérants d’asile. Délicate parce que la parole de la fillette de 6 ans, l’intervention de ses parents, l’audition à la police, la barrière de la langue se sont révélées être les principales difficultés à l’établissement des faits. L’accusé a finalement été acquitté après avoir passé plus de neuf mois en détention préventive, selon le jugement du 30 mai dernier, que nous avons obtenu.

Un bisou sur la bouche

Il y a un an, le 26 août 2017, en pleine nuit, une femme domiciliée au foyer d’Anières appelle la police pour dénoncer un homme qui se serait livré à des attouchements sexuels sur sa fille. Celle-ci a bizarrement changé de comportement depuis plusieurs jours: elle a perdu l’appétit, ne sort plus, n’arrive plus à s’endormir. C’est justement à l’heure du coucher que la maman l’a interrogée. La petite lui a indiqué être allée chez «un monsieur qui lui donne du chocolat» et qui se trouve dans le même foyer. Gênée, la fillette a «fini par expliquer que ce monsieur lui avait donné un bisou sur la bouche et lui avait touché les fesses, ainsi que le vagin», indique le document.

Les faits se seraient produits à trois reprises cet été-là. Outré, le couple de Géorgiens s’est précipité chez l’auteur présumé, un requérant syrien quinquagénaire, marié et père de famille. Une bagarre a éclaté entre lui et le père de la petite, témoin de la scène.

L’enquête a mis en évidence une série d’éléments, mais pas assez probants, ont estimé les juges. Des prélèvements ADN ont été réalisés sur le short de l’enfant, mais pour le tribunal, rien ne prouve qu’il s’agit de celui du prévenu. Des lésions ont été constatées sur les parties intimes de la plaignante, mais «elles ne peuvent être retenues comme déterminantes».

Ses premières déclarations faites à sa mère, jugées crédibles, ont pu être réalisées sous son influence, tempère le tribunal. La bagarre dont la fillette a été témoin «peut engendrer une crainte que son père soit sanctionné s’il venait à apparaître qu’elle n’avait pas dit la vérité». Des problèmes de traduction doivent aussi être pris en compte, tout comme le «niveau de pression – probablement involontaire – de la part de l’inspecteur» sur la petite pour recueillir son témoignage. Quant au prévenu, il s’est contredit à de nombreuses reprises.

L’État paiera 55 600 francs

En conclusion, pour le tribunal, «il n’existe pas à charge de faisceau d’indices permettant de conclure que les faits reprochés sont établis». Le requérant syrien a donc été «acquitté au bénéfice du doute». Pour avoir été privé de sa liberté durant 278 jours avant jugement et avoir fait face à des accusations particulièrement infamantes, le Tribunal de police a condamné l’État à lui verser 55 600 francs d’indemnités pour la réparation du tort moral subi.

Son avocat, Me Bernard Nuzzo, s’exprime avec une certaine retenue: «Mon client a toujours expliqué qu’il n’avait jamais eu de gestes inappropriés à l’égard de cette enfant. Je suis satisfait que l’acquittement que j’ai plaidé ait été suivi par le tribunal, mais j’accueille cependant ce verdict avec prudence, étant donné que le procureur a annoncé un appel.» (24 heures)