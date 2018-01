Arrêt du trafic ferroviaire entre Viège et Täsch

La ligne ferroviaire entre Viège (VS) et Täsch (VS) était à nouveau interrompue vendredi matin en raison du danger d'avalanche. Des bus de remplacement peuvent cependant relier les deux localités par la route, ont indiqué les Matterhorn Gotthard Bahn.

Des trains navettes circulent ensuite entre Täsch et Zermatt (VS). La durée de la perturbation n'est pas connue.

Suite à d'importantes chutes de neige, les trains avaient été empêchés en début de semaine de circuler pendant plusieurs jours entre Zermatt et Täsch (VS). La ligne ferroviaire avait à nouveau été ouverte mercredi en fin de journée, sortant la station valaisanne de son isolement. (ats/nxp)