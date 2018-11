Attention à l'«astuce du neveu» en Valais

L'«astuce du neveu» est bien connue: un escroc se fait passer pour un proche, voire un policier, et essaie d’obtenir la confiance de la victime – et donc son argent – en lui racontant une histoire compliquée et dramatique. Ces arnaques se sont multipliées ces derniers temps en Valais, au point que la police cantonale vient de lancer un appel à la vigilance.

En effet, deux cas se sont produits les 12 et 13 novembre dernier, indique-t-elle dans un communiqué mercredi. Les escrocs, qui parlaient italien, ont contacté les victimes par téléphone en se faisant passer pour un parent ayant un urgent besoin d’argent suite à un accident de la circulation. Ils ont tenté de les convaincre de se faire remettre 72'000 et 88'000 francs. Heureusement, les personnes visées, des femmes âgées de 88 et 67 ans, ont pu déjouer le piège et n'ont pas versé d'argent. Deux autres cas similaires avaient déjà eu lieu le 7 août dernier.

La police rappelle que ce genre d’infraction peut conduire à des pertes financières importantes. En Suisse, les escroqueries de ce type ont causé l'an dernier pour plus de 2,4 millions de francs de préjudice. Les victimes étaient essentiellement des retraités.

Conseils Du coup, la police lance un appel à la prudence. Elle recommande de se méfier des personnes qui se font passer pour des connaissances ou des membres de votre famille au téléphone et que vous ne reconnaissez pas. Evitez aussi de fournir des informations sur votre situation financière ou familiale.

Si vous recevez un téléphone de quelqu'un qui vous demande de l'argent, raccrochez immédiatemement et renseignez-vous auprès de votre famille ou de la demande d'argent. Autre consigne: ne donnez jamais de l'argent à des inconnus! Et bien sûr, informez la police de tout appel suspect au 117.

(nxp)