Auteurs d'infractions électorales condamnés

Deux des auteurs des infractions en matière électorale constatées lors des élections cantonales de mars 2017 ont été punis par la justice valaisanne. Ces individus, qui ont joué un rôle accessoire, ont été condamnés à des peines pécuniaires. Un troisième, acteur principal, devra passer devant le Tribunal du district de Brigue.

Les deux personnes ont été condamnées pour complicité de fraude électorale et de faux dans les titres. Les ordonnances pénales sont entrées en force, précise le Ministère public valaisan vendredi dans un communiqué. Au début du mois, le procureur haut-valaisan Rinaldo Arnold avait confirmé qu'une femme et son fils avaient aidé l'auteur présumé à manipuler une soixantaine de bulletins de vote.

Le troisième individu, un Suisse de 30 ans domicilié dans le Haut-Valais et membre de l'UDC au moment des faits, sera jugé pour vol, faux dans les titres et fraude électorale.

Lors des élections au Grand Conseil et au Conseil d'Etat en mars 2017, les communes de Viège, Brigue et Naters ont constaté des irrégularités et déposé plainte auprès du Ministère public du canton du Valais. Des citoyens s'étaient plaints de n'avoir pas reçu leur matériel de vote alors que les registres indiquaient qu'ils avaient voté. (ats/nxp)