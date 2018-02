Avez-vous aperçu cet homme?

Un jeune homme de 24 ans a disparu depuis dimanche vers 12h30 dans la région des Paccots, annonce la police cantonale fribourgeoise qui lance ce lundi un avis de disparition.

Il s'agit de Hervé Cuzin, domicilié à Vevey. Brun et portant une barbe de 3 jours, il est de corpulence mince et mesure 1m85. Il portait un sac à dos Evo bleu et blanc et était parti dimanche faire une randonnée en montagne aux Paccots. Il n’a pas donné de nouvelles depuis.

Si vous l'avez aperçu ou pouvez fournir tout renseignement le concernant, vous êtes prié(e) de contacter au plus vite la police cantonale fribourgeoise au 026 304 17 17 ou au poste de police le plus proche.

Avis de disparition pic.twitter.com/ifKMPREZY3 — Police cant Fribourg (@PolCantFR) 12 février 2018

(nxp)