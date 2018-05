Avez-vous vu cette jeune femme?

Audrey C., âgée de 26 ans et habitant St-Maurice, aurait quitté son domicile jeudi en début de matinée au volant de sa Honda CRZ grise anthracite, immatriculée VS-16891. Ses proches n’ont plus de nouvelle depuis.

Elle répond au signalement suivant: elle mesure 158 cm et pèse 60 kg. De corpulence moyenne, elle a des cheveux blonds, mi- longs et elle porte des lunettes médicales et un piercing entre la lèvre et le nez. Elle est probablement vêtue de vêtements sombres.

Toute les personnes ayant remarqué cette personne ou ayant des renseignements relatifs à sa disparition sont priées de prendre contact avec la police cantonale valaisanne.