Baisse du nombre de passagers à Cointrin

Un plan pour faire face à l’été

Durant l’été 2018, de nombreux vols avaient été annulés à Cointrin à cause des orages, de grèves des contrôleurs aériens en France, mais aussi parce que les marges de manœuvre étaient serrées sur le tarmac.





Cet été, Genève Aéroport veut corriger le tir en collaborant mieux avec les compagnies, Skyguide et les bagagistes. Easyjet a ajouté un avion de réserve (Swiss aussi) et accru de 8% ses effectifs. Swissport prévoit des horaires décalés en soirée et une trentaine de postes en plus. Un «Airport Operations Center», regroupant les acteurs clés de Genève Aéroport, affine la coordination, notamment de crise, depuis mai 2017.