Bouteflika est soigné aux Hôpitaux universitaires de Genève

Annoncé depuis plusieurs jours à Genève, le président algérien, Abdelaziz Bouteflika, s'y trouve en effet. Selon les informations de la «Tribune de Genève», il est soigné aux Hôpitaux universitaires de Genève.

Les HUG refusent de communiquer sur la question. Mais plusieurs sources concordantes et bien placées nous ont confirmé qu'il y est hospitalisé depuis dimanche.

Plusieurs séjours en Suisse

Abdelaziz Bouteflika a une longue histoire et pas seulement médicale avec la Suisse et Genève. Alors qu'il était ministre des Affaires étrangères depuis plus de quinze ans sous la présidence Boumediène, il s'est retrouvé écarté du pouvoir à l'arrivée du président Chadli. Accusé et condamné pour mauvaise gestion, il quittait l'Algérie pour six années d'exil discret en Suisse. En 1983, c'est le prétexte médical qui expliquait son départ, pour soigner des problèmes rénaux.

Lorsqu'il a été frappé d'un AVC en 2013, Abdelaziz Bouteflika reprenait la route de la Suisse pour plusieurs courts séjours d'hospitalisation.

A lire: «Bouteflika est fini. C'est en train de se jouer à Genève»

Il est hospitalisé juste après son accident cérébral à l'hôpital du Val de Grâce à Paris en 2013. Deux ans après, en décembre 2015, il subit des examens médicaux à Grenoble. C'est en avril 2016 qu'il effectue pour une période de cinq jours un séjour médical à Genève, sous couvert d'une visite privée. À chaque fois la présidence algérienne évoquait des «contrôles médicaux réguliers».

En 2016, la présidence avait démenti que le président possédait une villa à Genève et y passait ses vacances. Il s'agissait en fait d'une maison détenue par l'Etat algérien à Pregny-Chambésy, près de l'aéroport de Cointrin. La présidence précisait qu'Abdelaziz Bouteflika n'y avait jamais séjourné, ni à titre officiel, ni à titre privé.

(24 heures)