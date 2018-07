Braquage d'une station-service de Prilly

Mercredi vers 9h00, la Police cantonale a été alertée qu’un brigandage venait de se produire dans une station-service de Prilly, à la route de Cossonay. Deux hommes au visage dissimulé sont entrés dans le shop de la station-service. Arrivés au comptoir, ils ont menacé les membres du personnel et les clients avec une arme de poing.

L’un des deux auteurs a contourné le comptoir, forcé le gérant à ouvrir la caisse et pris l’argent qui s’y trouvait. Les deux auteurs sont ensuite ressortis de la station-service et ont rejoint un complice qui les attendait dans une voiture non loin de là. Ils ont pris la fuite dans une direction inconnue. Les membres du personnel ainsi que les clients n’ont pas été blessés, mais ils sont fortement choqués. Ils ont bénéficié d’un soutien psychologique.

Le signalement des auteurs est le suivant :

Un homme de type africain, portant un pull gris à capuche et des pantalons de training noirs avec une bande rouge. Un autre homme de type africain, portant un pull gris à capuche et des pantalons de training bleus. Les deux parlent le français sans accent particulier. Le signalement du complice qui attendait dans la voiture fait défaut. La voiture était un petit modèle de couleur bleue, elle se trouvait dans la cour d’une habitation jouxtant la station-service.

La Police cantonale vaudoise lance un appel à témoin. Les personnes susceptibles de fournir des renseignements au sujet de cette agression, notamment celles qui se trouvaient dans le commerce ou à proximité au moment des faits, sont priées de prendre contact avec le Centre d'engagement et de transmission de la Police cantonale vaudoise au 021 333 5 333 ou avec le poste de police le plus proche.