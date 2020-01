Brigandage dans une station-service à Sion

Un brigandage a eu lieu samedi soir vers 20h40 dans une station de la rue de l'Industrie à Sion. Un homme de 25 à 30 ans a menacé l'employée avec un couteau et l'a forcée à lui remettre l'argent de la caisse. Il s'est ensuite enfui à pied en direction de la gare.

Malgré un important dispositif de recherches, le braqueur n'a pas pu être arrêté, explique la police cantonale valaisanne dans un communiqué lundi. Celle-ci a lancé un appel à témoins. Toutes les personnes pouvant fournir des renseignements sont priées de contacter le numéro 027 326 56 56.

La police précise que l'individu mesurait 1m70, de corpulence svelte et parlait français avec un léger accent étranger. Il était vêtu au moment des faits d'un sweatshirt rayé blanc et noir, avec capuche, d'un pantalon noir, style bas de training Adidas et était équipé d'un sac à dos rouge.