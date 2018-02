«Buttet est un prédateur, mais il est efficace au travail»

Temps pourri ce jeudi matin à Collombey-Muraz (VS). Albert est au chaud au Café Central, cet établissement situé à une poignée de mètres de la Maison de Commune. Il boit un coup et feuillette le journal. «Je ne suis pas du même parti que Buttet, mais c’est un bon président. Il reprend le travail aujourd’hui et c’est une excellente nouvelle. J’espérais même qu’il revienne plus tôt aux affaires.»

Yannick Buttet est un «bon président» de Commune. Combien de fois l’a-t-on entendu jeudi dans le fief du quadragénaire? Une bonne quinzaine de fois. Pourtant, fin novembre, ce ténor du PDC Suisse était accusé de harcèlement sexuel dans le prolongement de l’affaire Weinstein. Il remettait alors son mandat de conseiller national et se mettait en retrait de la vie politique pour soigner, disait-il, un problème d’alcool. Après deux mois dans l’ombre, il reprend ses fonctions de président de la Municipalité.

Plainte pénale

Ce qui frappe le plus, c’est le décalage entre le portrait de Yannick Buttet dressé dans les médias en fin d’année et celui présenté par ceux qui le croisent régulièrement dans sa commune. Nous en avons rencontré vingt jeudi.

La presse évoque un prédateur sexuel qui a harcelé son ancienne maîtresse – ce qui lui vaut une plainte pénale –, mais aussi plusieurs conseillères nationales et journalistes. Dans les colonnes du Temps, qui a révélé ce qui est devenu l’affaire Buttet, une élue racontait qu’en 2015, un jeudi soir avant les élections, dans une discothèque bernoise, Yannick Buttet s’était frotté contre elle par-derrière. «Il avait une érection. La pièce était bondée et sombre. Il l’a fait une seconde fois. Je l’ai repoussé et il est presque tombé», affirmait-elle.

Mais à Collombey-Muraz, on décrit un autre homme. «Un type qui a toujours défendu le village», «un mec nickel», «un homme bien». Esmeralda, serveuse au bar PMU, situé près du bâtiment abritant l’administration communale, se souvient: «Je l’ai servi deux ou trois fois. Il ne m’a jamais manqué de respect.» Cela nous a aussi marqués, mais dans la commune de 9000 habitants de Yannick Buttet, ils sont plusieurs à balayer les témoignages des présumées victimes de l’élu PDC. «Certaines femmes désiraient Yannick, mais elles n’ont pas pu l’avoir. Elles ont alors inventé des histoires. Ça fait vingt ans que je le connais. Il a toujours été poli», dit Fernanda, la kiosquière du coin.

«Qui n'a jamais péché?»

Maria entre dans le kiosque alors que nous discutons avec Fernanda. «Ces femmes qui se disent victimes, pourquoi elles l’ont fermée pendant des années?» assène-t-elle. André, rencontré plus tard dans la journée à une table de l’Auberge de la Grange au Soleil, à Muraz, se pose la même question. «C’est de la folie ces femmes qui se mettent à parler aujourd’hui plutôt qu’à l’époque. À part cette combine de gonzesses, Buttet a toujours bien fait», dit-il mot pour mot.

Il y a ceux qui disqualifient les témoignages des présumées victimes et ceux qui minimisent le comportement que le président de la Commune, marié et père de famille, a pu avoir. «Des conneries, on en fait tous, estime Serge, rencontré au Café Central, mais les politiciens sont davantage dans le viseur que nous.» Assise à ses côtés, Sophie partage cet avis et fait part de son expérience. «Des hommes qui vont trop loin, ça arrive tous les jours. Je pourrais dire de beaucoup d’hommes qu’ils ont été lourds, mais ils n’ont pas été sanctionnés pour autant.» La kiosquière Fernanda nous prend à partie. «J’aimerais savoir qui n’a jamais péché. Si on creuse à Berne, on va trouver des choses», assure-t-elle.

«Normal qu’il revienne»

On fait remarquer que les élus ont un devoir d’exemplarité, mais aussi que l’affaire Buttet représente un dégât d’image important pour la commune. Cet argument est écarté d’un revers de main. Émilie, volubile: «J’ai longtemps été serveuse à Lausanne et j’ai connu des séducteurs comme Jean-Pascal Delamuraz. Je classe Buttet dans les prédateurs comme Dominique Strauss-Kahn. Mais, j’insiste, il est efficace et compétent au travail. C’est ce qui compte. Il faut mettre la vie privée de côté.»

Sylvie, croisée au Café Central, fait elle aussi la distinction entre vie privée et vie professionnelle. «Buttet a un problème relationnel avec les femmes, mais il n’a pas de problème politique. Son travail n’est pas remis en cause. Il est donc normal qu’il revienne», estime-t-elle.

À Collombey-Muraz, Yannick Buttet, on l’aime aussi parce qu’on le croise dans la rue avec ses enfants. On est alors en empathie avec ce père de famille «lynché par la presse». Esmeralda explique avoir croisé l’élu il y a quelques jours dans la rue. «J’étais avec ma fille de 5 ans. Quand elle l’a vu, elle m’a dit: «C’est le monsieur dont tout le monde parle, c’est le méchant.» Yannick Buttet marchait alors avec un de ses enfants. J’ai pensé à lui, à sa famille et cette image m’est restée en tête. Je me suis dit qu’il avait besoin de travailler pour sa femme et ses deux enfants.»

«J’aime pas ce bonhomme»

Au bar PMU, Jean-Bernard, casquette vissée sur la tête, pianote sur son smartphone et sa tablette à cinq mètres d’Esmeralda. «Et vous, vous en pensez quoi de l’affaire Buttet?» lui demande-t-on. «J’aime pas ce bonhomme», répond-il du tac au tac. Il est le premier détracteur de Buttet que nous rencontrons. «Il a foutu en l’air sa crédibilité et sa famille, dit Jean-Bernard. Il aurait dû quitter la commune de lui-même. Il n’est pas alcoolique comme il le laisse entendre, mais harceleur. Il refera des conneries. Vous verrez», prévient-il.

En milieu d’après-midi, au Bar Le Dzeron, à Muraz, on s’assied à la table de Jean, qui boit son café. Sur vingt Valaisans rencontrés, il est le deuxième seulement à se montrer critique envers Buttet. «Il n’a pas été condamné pénalement, je comprends donc qu’il reprenne le travail. Mais j’aurais des réticences à voter une nouvelle fois pour lui, même si je suis PDC. Je le connais très bien, il est très compétent, mais il m’a pas mal déçu. Ce que j’ai découvert me froisse. Je suis tombé de haut.» (24 heures)