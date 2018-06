«C’était émouvant d’être là au milieu»

Au lendemain de la visite du pape, l’évêque de Lausanne, Fribourg, Genève et Neuchâtel, Charles Morerod, a publié ces mots sur son profil Facebook: «Je ne m’attendais pas à cette expérience: ressentir directement l’attente de la joie et de l’espérance de la part d’un peuple. C’est un grand enseignement, ce besoin d’espérance…» Il revient sur cette journée extraordinaire du 21 juin.

Charles Morerod, l’espérance, on la ressent comment dans une foule comme celle-là?

C’est un terme qui m’est venu à l’esprit alors que je ne m’y attendais pas. J’avais entendu que je prendrais place sur la papamobile, mais je n’y croyais pas vraiment. Cela me semblait invraisemblable. Je n’avais donc pas du tout imaginé l’impression que ça ferait d’entrer au milieu d’une foule pareille. J’ai perçu autour de moi des gens qui semblaient heureux et, d’une certaine manière, soulagés: des personnes dont la vie n’était pas toujours simple, et qui trouvaient là une forme d’espérance. Mais c’est tout à fait subjectif.

Ça fait frissonner, d’être au milieu de tout ça?

C’est incroyable. Ce moment où on s’approche de l’entrée où les gens voient l’homme en blanc debout. Il y a une espèce de clameur qui monte, et dans cette clameur, on sent la joie. C’est vraiment émouvant.

C’est la dimension collective qui vous a ému? Le sentiment d’appartenance?

Oui, mais pas seulement. C’est aussi la mise en commun d’attentes individuelles. Je le vois comme évêque: quand je rencontre des gens, même lors d’un apéro après une messe, certains se disent qu’ils n’auront pas souvent l’occasion d’échanger une conversation comme ça et ils en profitent pour vous raconter quelque chose d’essentiel pour eux. Je pense que ceux qui sont venus voir le pape jeudi sont arrivés avec des éléments importants de leur vie. Et je crois profondément que le pape n’est pas là pour lui-même. S’il pensait être la réponse, il ne serait pas fidèle à sa mission. François était présent en tant que témoin du Christ. Sinon, ce serait trop lourd à porter.

Justement, on le sait âgé et fatigué. Il a du reste flanché à un moment donné. Physiquement, est-ce qu’il a atteint ses limites?

Non, pas encore. Le reste du temps, je ne l’ai pas trouvé particulièrement fatigué. Je pense toutefois que, pour lui, c’était important de faire l’aller-retour sur un jour, pour s’économiser.

Vous l’avez trouvé comment, dans son rapport aux autres?

Le pape François a une relation très simple avec les gens. Ce n’est pas juste une impression qu’il donne. Il interagit de manière tout à fait directe. Moi, par exemple, j’ai failli lui rentrer dedans quand il sortait de l’ascenseur. J’ai fait «oups». Nous avons ri tous les deux, et il m’a dit, en italien: «Il ne faut pas avoir peur du pape.»

Et sinon, vous avez beaucoup parlé avec lui?

Non, assez peu. J’étais avec lui avant la messe. Je lui ai raconté l’histoire d’une Valaisanne catholique rejetée par sa famille parce qu’elle avait épousé un protestant vaudois. Il a eu l’air assez surpris. Je pense qu’en Argentine ce genre de situation ne se présente pas ou peu.

La journée de jeudi était justement placée sous le signe de l’œcuménisme. François est-il passé à la vitesse supérieure en la matière?

Non, je ne pense pas. Le pape agit dans la continuité de Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI. Paul VI avait déjà renoncé à la tiare et, depuis, les papes se sont dépouillés progressivement de certains atours superficiels.

Cette notion de «pape altermondialiste», ça vous parle?

Oui, le pape François a écrit une encyclique sur l’écologie et il prône la décroissance dans certains pays. Il a appelé à sortir des clivages gauche-droite, à faire évoluer ces catégories. Moi-même, je suis convaincu que la croissance continue partout est un objectif irréaliste, parce qu’elle ne peut aller sans un appauvrissement de certaines catégories de la population.

Combien d’argent manque-t-il encore pour achever de financer cette visite?

À l’heure qu’il est, je ne peux pas vous dire. J’ai écrit à toutes les paroisses de Suisse mais je n’ai pas encore eu beaucoup de retours. (24 heures)