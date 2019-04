Ce scrutin dominical pèse plus de 5 milliards de francs

Comment se situer quand on est confronté à ce genre d’enjeux?

Comment le citoyen peut-il se situer face à de tels enjeux? Les réponses de quatre partis.



Thomas Bläsi (UDC)

«L’UDC a pris position clairement. Mais il aurait été préférable que les citoyens ne se retrouvent pas dans cette situation. Cette votation est invraisemblable! Elle est le produit d’un magma de décisions politiques que les politiciens eux-mêmes ont de la peine à expliquer et de la volonté de tordre des réalités financières pour bien présenter les choses. Je plains les journalistes de devoir présenter ces sujets!»



Jean Batou (EàG)

«L’énorme cadeau fiscal que l’État propose de faire aux plus grosses entreprises se traduira immanquablement par des hausses d’impôts pour les personnes physiques et par des amputations dans les services publics (santé, éducation, etc.) et les prestations sociales à la population. Le refinancement de la CPEG de la gauche et du MCG permettra de construire des logements à loyers abordables et l’initiative plafonnant les primes de l’assurance maladie à 10% des revenus réparera une injustice sociale crasse.»



Romain de Sainte-Marie (PS)

«Le citoyen ou la citoyenne doit penser à l’avenir et aux prestations publiques. Au-delà de ces montants qui peuvent paraître faramineux à l’échelle de l’individu, se pose la question de la Genève que nous souhaitons pour demain. Voulons-nous un canton dans lequel le cadre de vie se détériore? Dans le cas de la Caisse de pension des fonctionnaires comme dans celui de la réforme de la fiscalité des entreprises, il s’agit d’oser investir pour notre qualité de vie, mais surtout pour celle de nos enfants. Car dans les deux cas, les choix que nous prendrons se feront ressentir dans les décennies à venir. Les contribuables que nous sommes doivent garantir les retraites des employés de l’État. C’est notre responsabilité d’employeur. Quant à la fiscalité des entreprises, retrouver la voie du compromis pour Genève en alliant l’attractivité économique à la cohésion sociale, en augmentant les bénéficiaires de subsides d’assurance maladie, a un coût. Mais le jeu en vaut certainement la chandelle.»



Yvan Zweifel (PLR)

«Le coût statique estimé de la réforme fiscale se monte à 186 millions, mais refuser cette réforme avec un taux genevois qui resterait à 24,2%, c’est l’assurance de voir les 1500 sociétés à statut partir et, avec elles, le 1,1 milliard de recettes fiscales ainsi que les 22 000 emplois directs et les 39 000 indirects qui y sont liés. Le coût du contreprojet à l’initiative 170 est de 186 millions, mais accepter à sa place l’initiative coûterait 450 millions la première année et plus d’1 milliard au bout de cinq ans. Le coût de la réforme de la CPEG reste élevé quel que soit le projet choisi, mais celui du Conseil d’État réforme la caisse en profondeur. Au moment du vote, le citoyen devra faire un calcul des risques. Le prix de ces réformes est objectivement important, mais les refuser, c’est prendre un risque cumulé de plus de 2 milliards, soit un quart du budget du Canton, sans avoir réglé aucun des problèmes de fond.» MB.N.