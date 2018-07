«Chalet de la discorde» à Versoix: la police s'en va

La bâtisse installée en 2013 sur un terrain réservé aux forains à été construite de manière illégale selon l’État. Il a voulu procéder à l’expulsion de la famille propriétaire avec un huissier. Mais, dans un climat très tendu, la famille s’est retranchée dans le chalet et a refusé de sortir, nous a-t-on indiqué sur place.

La police municipale était présente sur les lieux, ainsi que trois fourgons de la police cantonale. Le chemin de Braille, près du centre sportif de la Bécassière, menant au site des forains était barré.

La menace d'expulsion de leur logement, surnommé le «chalet de la discorde» et construit sur le site de la Bécassière à Versoix, planait depuis des mois contre un couple de forains et ses quatre enfants. Le Canton l’a finalement mise à exécution ce mercredi matin «pour faire respecter l’État de droit et mettre fin à une inégalité de traitement avec les autres occupants», a expliqué Roland Godel, porte-parole du Département des infrastructures qui gère l’edossier.

L’épilogue douloureux veut clore une longue saga. En 2013, le forain a bâti un chalet de deux étages, d’une surface de 240 m2 habitable et haut de 6,50 mètres, sans autorisation de l’État. Qui juge sa construction illégale car les installations sur le site doivent être mobiles. Son contrat de séjour a été résilié et après avoir été débouté par le Tribunal fédéral, des avis d’expulsion lui ont été notifiés par l’Office des bâtiments (OBA), qui dépend du Département des infrastructures du conseiller d’État Serge Dal Busco. Le dernier avis imposait un délai d’évacuation du chalet au 31 décembre 2017.

Mais sur le site des forains, la communauté a fait bloc: une trentaine d’habitants se sont rassemblés dans le chalet et l’expulsion est pour l’instant suspendue. Ils patientent sur la terrasse et à l’intérieur, et ont bloqué les fourgons et voitures de police avec leurs camions. «On est solidaire, on est une famille!» Ils dénoncent une intervention «honteuse», «violente». «Au moment de l’intervention à 9h30, mes enfants étaient seuls dans le chalet, ils ont eu tellement peur!» raconte la femme du forain propriétaire. Elle et son mari dénoncent une inégalité de traitement. «C’est de l’acharnement, il y a d’autres constructions de ce type, certes plus petites, mais qui vont à l’encontre du règlement.»

Une autre habitante relève: «On ne conteste pas qu’avec ce chalet notre voisin soit en tort. Mais franchement, est ce que ça mérite un tel traitement? Un tel déploiement sécuritaire? Nous sommes tous sous le choc.»

May Bittel, représentant des gens du voyage, et Albert Barras, de la Fondation suisse Assurer l’avenir des gens du voyage, ont fait le déplacement sur le site. Ils demandent que cette population soit considérée comme de «vrais locataires avec une vraie protection.»

Que peut-il se passer maintenant? Soit les forains acceptent de libérer le chalet et l’expulsion peut se poursuivre; soit l’ordre est donné de procéder à une expulsion de force, en quel cas des renforts policiers devraient être engagés; soit, dernière option: l’huissier de justice décide d’abandonner l’expulsion. (24 heures)