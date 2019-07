Champ en feu à Rochefort

Un champ a pris feu mercredi en fin d'après-midi à Rochefort, dans le canton de Neuchâtel. Un agriculteur occupé à confectionner des balles de paille avec une presse enrouleuse a remarqué que des flammes s'échappaient de la machine. Le feu s'est rapidement propagé à une bonne partie du champ, a indiqué jeudi la police neuchâteloise.

Les flammes ont détruit l'engin agricole et 2,5 hectares de champ mais n'ont pas fait de blessé. La route entre Rochefort et Noiraigue a été fermée durant trois heures en raison de la fumée et de la présence des nombreux véhicules d'intervention. Une trentaine de pompiers ont été engagés pour maîtriser le sinistre. (ats/nxp)