«Chris voulait mettre les siens à l’abri du besoin»

Opéré du genou après une blessure au football, Helder était à l’hôpital quand il a appris l’effroyable nouvelle: la mort de Chris, son frère cadet, poignardé samedi au petit matin dans un parking d'un centre commercial à Genève. Depuis cette aube maudite, le jeune homme erre avec une béquille, déchiré par les sentiments les plus extrêmes. L’infinie tristesse et une inextinguible colère. Soutenir sa mère, son père, et surtout tenir le coup en vue des obsèques ce vendredi au cimetière de Saint-Georges. Ce qu’il lui reste de Chris? «Les souvenirs», celui d’un frère qu’il protégeait «et qui me protégeait».

Rap et survêtement de foot

Helder, 29 ans, est réservé, prévoyant, raisonnable. Chris, lui, «bouffait la vie à pleines dents»: «Il était joyeux, extraverti, pacifique, un jeune homme au contact facile, un beau gosse qui plaisait aux femmes.» Il adorait ses tatoos, ses survêtements de foot, ses muscles façonnés en salle de sport sur un air de rap. À 22 ans, il se sentait pousser des ailes: «Il venait d’être nommé gérant d’une chaîne de pizzas qui allait ouvrir prochainement une succursale au Lignon: «Il voulait par son énergie, son travail et son argent mettre tous les siens à l’abri du besoin. C’était son rêve.»

Il faut dire que les origines de la famille sont modestes, précise Helder, en ajustant le bandeau qui maintient son épaisse chevelure. Ses parents quittent le Portugal dans les années 80 pour s’installer à Genève. Le père commence à travailler dans le bâtiment et la restauration. La mère comme femme de ménage. Aujourd’hui divorcés, ils sont fiers de leurs beaux «secondos» qui ont grandi à Perly. «Chris n’était pas très scolaire, mais il a travaillé, il a tenu à acheter très tôt son premier scooter puis sa voiture. Il adorait conduire. Rouler dix-sept heures pour aller en vacances chez nous au Portugal, ça ne lui faisait pas peur.»

Originaires de Mondim De Basto, une bourgade située à 100 kilomètres de Porto, les deux frères descendaient chaque année au pays. La dernière fois, c’était en septembre, pour les 80 ans du grand-père. «Il va bien pour son âge, je trouve. Il est en forme. On a passé un très beau moment en famille.» Mais les meilleurs souvenirs là-bas ont le parfum de l’été, «les baignades en rivière», les promenades dans la montagne du coin. Enfin, une montagne qui ne doit pas dépasser les 1000 mètres.»

Un sourire dans la douleur

En juillet et en août, tout le village, devenu aujourd’hui une ville, se remplit de voitures aux plaques suisses. «On y parle presque plus le français que le portugais pendant les vacances.» Parfois les frères faisaient «encore des kil’» pour piquer une tête dans l’océan: «On avait même une maison en Algarve. Je revois Chris qui nageait des heures dans l’eau, un vrai poisson. L’eau c’était son élément.»

En évoquant ces images, Helder esquisse un sourire, un rempart contre les larmes. À Noël, sans le savoir, son frère lui a offert son dernier cadeau. «Un pull magnifique. Il en portait un pendant les Fêtes, je l’aimais bien et il est allé direct m’acheter le même. Il était comme ça.» Helder s’accroche au souvenir du dernier moment passé avec lui. «C’était le repas du 31, avec notre père à midi chez moi à Lancy.» Il n’en dira pas plus. «C’est trop tôt, trop frais.» Pour clore son hommage à un frère «qui a bien vécu mais qui part trop tôt», il nous envoie une photo de Chris, qui regarde l’horizon au loin, bras en croix, une chemise blanche gonflée par le vent chaud de l’été: «Elle est belle, hein? C’est tout lui.» (24 heures)