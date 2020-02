Clavaleyres va pouvoir fusionner avec Morat

Les citoyens fribourgeois ont accepté très largement le transfert de la commune de Clavaleyres du canton de Berne dans le leur. Les Bernois ont également approuvé très largement l'opération.

Après le dépouillement des votes dans les 134 communes du canton, les Fribourgeois ont dit oui à l'accueil de la petite commune de Clavaleyres, à peine un kilomètre carré, à une majorité écrasante de 96,2%, soit 68'939 voix contre 2723, avec un taux de participation de 36,1%.

Aucune résistance à Berne non plus

Les citoyens bernois ont accepté très largement, à 89%, de céder Clavaleyres au canton de Fribourg. Après le oui des Fribourgeois à 96,2%, selon un résultat définitif, la petite commune de moins de 50 habitants pourra fusionner avec Morat (FR).

Après le dépouillement des votes dans les 10 arrondissements administratifs du canton, les Bernois ont avalisé le transfert de Clavaleyres à une majorité très large. Quelques communes ont toutefois dit non.

Déjà plusieurs votations

Clavaleyres, moins de 50 habitants, a déjà fait l'objet de plusieurs consultations, dont des votes, le 23 septembre 2018, favorables à la fusion des communes tant à Clavaleyres qu'à Morat. Les Grands Conseils fribourgeois et bernois ont avalisé ensuite le transfert en 2019, ouvrant la porte à la consultation du 9 février.

Commune germanophone, Clavaleyres, qui comptait encore une centaine d'habitants il y a 100 ans, et jusqu'à 118 en 1880, collabore avec Morat depuis 2013, notamment pour ce qui touche aux écoles et aux pompiers. Au fil du temps, les autorités sont arrivées à la conclusion qu'elles ne pourraient plus à long terme accomplir seules les tâches qui leur incombent. Elles cherchaient depuis quelque temps une commune disposée à fusionner. Et cette commune est la cité médiévale de Morat, qui s'est agrandie ces dernières années.

Le peuple, sur les plans fédéral ou cantonal, ne vote pas tous les dimanches sur un objet concernant le passage d'une commune d'un canton à un autre. Il y a eu Vellerat (JU) en 1996, qui a obtenu par ce biais de quitter le canton de Berne. Et demeure ouverte la question du passage de Moutier (BE) dans le canton du Jura.

Des fusions de communes en vue

Les citoyens de Surpierre et de Cheiry (FR), dans le district de la Broye, ont accepté dimanche de voir leurs communes fusionner. La population de la nouvelle entité atteindra 1100 habitants, répartis dans cinq villages.

Après plusieurs tentatives, les deux communes de l'enclave fribourgeoise en terre vaudoise ont finalement dit oui cette fois à la fusion, à hauteur de 77,6% pour Surpierre et de 79,6% pour Cheiry. Celle-ci prendra effet le 1er janvier prochain et se nommera Surpierre.

Les citoyens d'Arconciel, Ependes et Senèdes (FR), dans le district de la Sarine, ont également accepté la fusion de leurs communes. La nouvelle entité de 2400 habitants prendra le nom de Bois-d'Armont, un nom provenant d'un massif forestier.

Les communes ont avalisé la fusion avec un taux de oui de 85,9% pour Arconciel, de 76,3% pour Ependes et de 90% pour Senèdes. L'opération devrait être effective le 1er janvier prochain. La nouvelle commune affichera une superficie de 12,3 kilomètres carrés.

En revanche, les communes fribourgeoises d'Autigny et de La Brillaz, dans le district de la Sarine, ne fusionneront pas. La faute aux citoyens de La Brillaz qui ont rejeté l'opération par 56,2% des voix. Quant aux citoyens d'Autigny, ils ont avalisé la fusion avec une très large majorité de 81,2%.

