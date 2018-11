Comment Les Automnales cherchent à se renouveler

Il faut être honnête. Avant samedi, Les Automnales, on y avait jamais mis les pieds. Tout juste avait-on remarqué que La Revue aimait bien se moquer gentiment de cette «grande foire populaire» des arts ménagers, devenue une tradition genevoise de l’automne et l’un des événements les plus importants de l’année à Palexpo. Pour le rester, la dixième édition a fait le pari de dépoussiérer le concept, multipliant les activités, sportives notamment.

La montre n’affiche pas encore 11 h 00 et, déjà, quelques centaines de personnes font la queue en attendant l’ouverture des portes. À l’intérieur, la première impression est celle que l’on attendait: des canapés molletonnés, des meubles design et de majestueuses tables à manger, le tout enveloppé dans l’habituel cadre épuré de Palexpo. Comme un petit goût de Salon de l’auto. Mais on y entend quand même moins parler suisse allemand.

Escalade et chute libre

Juste derrière les stands des grandes enseignes de mobilier se déploie le Salon de la montagne. C’est sa 2e édition et «ça marche très bien», glisse un habitué. Saut depuis un trampoline sur un énorme coussin gonflant, chute libre ou encore patinage sur du plexiglas: les possibilités sont multiples pour les sportifs. Deux murs de grimpe ont également été érigés. «Attention, monte ton pied. Mets ton pied droit sur la prise», lance un membre du staff à l’attention d’un jeune aventurier qu’il tient grâce à un système de sécurité en moulinette. De retour sur le sol, Laurent Favre, 17 ans, raconte que c’était «dur». «J’ai réussi à aller jusqu’en haut, mais j’ai dû me battre», souffle-t-il, avant de repartir «essayer la chute libre».

À l’étage, on trouve aussi des pistes de karting, un «Escape Game» et même des tables de ping-pong. «Il y a tellement de choses différentes», observe Jonathan Wood, 27 ans, qui vient de s’essayer au tennis de table. Ce matin, il a couru avec sa copine Olivia Davis les 10 kilomètres de Palexpo, une course en relais au milieu des travées. Ils ont reçu des billets gratuits. «On aime bien le fromage, on va manger quelque chose ici», annonce Olivia. Les restaurants ne manquent pas.

De retour au Salon de la montagne, des enfants se jettent depuis un trampoline sur un énorme coussin gonflable. Les parents les regardent faire. «Excusez-moi, est-ce que vous connaissez Anzère? C’est près de Crans. On y a ouvert un parc avec des Big Air bags», aborde un exposant. On l’avait presque oublié. Les représentants sont là avant tout pour proposer leurs produits ou leurs prestations. «Bien sûr, on veut montrer ce qu’on fait et créer des liens avec nos clients», souligne Gilles Jeannin, directeur du bureau de guides de montagne No Limits Experience. C’est lui qui est derrière la «chute libre» du haut d’une tour de 14 mètres. Il se dit «très surpris» par la forte affluence.

Face aux difficultés éprouvées par les autres grandes foires un peu partout en Europe, concurrencées notamment par le commerce en ligne, Les Automnales misent donc sur la diversification. Outre les loisirs sportifs, un Salon de la voyance, des ateliers pour fabriquer ses propres savons, sans parler des expositions félines et canines.

Nouvelle identité

Cette mue n’est toutefois pas du goût de tout le monde. Le «c’était mieux avant» n’est jamais loin. «L’identité de la foire a changé. Avant, c’était plus festif et il y avait plus d’exposants», regrette Adel Klat. Ce représentant d’une marque italienne d’ameublement haut de gamme n’était plus venu à Genève depuis deux ans. «Il y avait même un amphithéâtre avec des spectacles de danse et des défilés de mode», dit-il, en montrant le lieu où se trouve le Salon de la montagne. «On a perdu la belle clientèle.» Il est vrai que les allées consacrées aux exposants d’arts ménagers sont clairsemées. Pas de quoi s’affoler non plus, les clients préfèrent habituellement venir à partir du milieu de la semaine, quand les commerçants baissent véritablement leurs prix. Ils ont jusqu’à dimanche. (24 heures)