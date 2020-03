Comment les HUG se préparent à faire face à un manque de personnel? Le service de communication de l'institution répond à nos questions.

Prévoyez-vous de faire appel aux retraités et aux étudiants, comme c’est déjà le cas en France, si vous manquez de personnel?

Nous cherchons actuellement avant tout à préserver au maximum les ressources internes de l’hôpital et à libérer le personnel dédié aux soins. Quelques exemples: annulation des formations, limitation des voyages, suppression de colloques et de réunions. D’autres mesures exceptionnelles sont mises en place pour disposer d’un maximum de personnel pour faire face à l’épidémie/pandémie: reporter des opérations non urgentes, proposer à du personnel à temps partiel d’augmenter son taux d’activité, attribuer le pool de remplaçants en priorité à l’épidémie, prolonger des contrats intérimaires.

En fonction de l’évolution de la situation, nous préparons d’autres mesures qui incluent, en effet, le recensement de jeunes pré-retraités spécialisés en soins aigus et de stagiaires infirmier-ères et médecins qui pourraient être appelés en renfort si nécessaire.

Avez-vous supprimé des congés?

Oui, la décision a été prise de demander à tout le personnel utile à la prise en charge des patients de renoncer à prendre ses vacances d’ici fin avril.

Autres mesures?

Nous sommes prêts à dédier plusieurs unités d’hospitalisation à la prise en charge de patients souffrant de COVID-19.

