Condamnés pour l'explosion d'une fromagerie

La juge de police de la Gruyère a prononcé deux condamnations avec sursis dans l'affaire de l'explosion de la chaufferie d'une fromagerie à Charmey (FR), survenue en août 2012. Le drame avait causé la mort d'un ouvrier âgé de 33 ans.

Le verdict, lu vendredi à Bulle (FR), a reconnu les deux accusés coupables d'homicide par négligence, de lésions corporelles graves par négligence, d'incendie par négligence et d'explosion par négligence. L'affaire a causé beaucoup d'émoi dans la région et la lenteur de la procédure a renforcé la douleur des victimes et de leurs proches.

Le premier accusé, l'ouvrier qui travaillait sur la tuyauterie à l'origine du drame, a écopé d'une peine de 180 jours-amendes à 50 francs par jour, assortie d'un sursis pendant deux ans. Il n'a pas comparu durant le procès, durement atteint dans sa santé après les faits.

Le deuxième accusé, le chef de l'ouvrier à l'origine de l'explosion, s'est fait plus sévèrement condamner. Il reçoit une peine de 270 jours-amendes à 230 francs par jour, assortie aussi d'un sursis de deux ans. La juge a estimé que l'eau présente dans les conduites aurait dû inciter les prévenus à agir pour éviter l'accident.

Les victimes, dont le frère de la personne décédée, se sont vues par ailleurs allouer des indemnisations pour tort moral à hauteur de 195'000 francs. Le jugement de première instance est évidemment soumis à recours. (ats/nxp)