Congé paternité: le Jura monte au front

Berne Le comité référendaire qui s'oppose au congé paternité à cause de son coût qu'il juge trop élevé a déposé jeudi à Berne 55'203 signatures en faveur d'une votation populaire. Plus...

Suisse Le référendum contre le congé paternité, porté par l'UDC, quelques membres des jeunes libéraux-radicaux et le PDC, a récolté suffisamment de signatures. Plus...

Suisse Les opposants au congé paternité, porté par l'UDC, quelques membres des jeunes libéraux-radicaux et PDC, l'estiment trop coûteux pour les employés et les employeurs. Plus...