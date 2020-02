Coronavirus: le patient anglais a transité par Cointrin

Jusqu’à présent, la Suisse est épargnée par l’épidémie de coronavirus. Aucun cas n’a été annoncé sur le sol helvétique. Cependant, un Britannique porteur du virus a bien transité par Cointrin à la fin du mois de janvier, a appris «24heures». C’est lui qui est à l’origine de la contamination de cinq personnes qu’il a côtoyées dans un chalet aux Contamines-Montjoie.

Cet homme, que les médias locaux présentent comme un homme d’affaires d’une quarantaine d’années, s’est rendu à Singapour pour une conférence entre le 20 et le 23 janvier, où il aurait contracté le virus. Il a ensuite passé quatre jours dans la station de ski haute-savoyarde, située à 75 kilomètres de Genève.

Risque «très faible»

Selon nos informations, il a transité par Cointrin à deux reprises: pour le vol aller le 24 janvier (depuis Londres et non directement depuis Singapour) et pour le retour le 28 janvier, sur un vol Easyjet «EZS8481» à destination de Londres-Gatwick. «La compagnie Easyjet a été informée par les autorités sanitaires britanniques qu'un passager ayant récemment voyagé sur l'un de ses vols a depuis été diagnostiqué avec le coronavirus», confirme David Folley, qui gère la communication de la compagnie aérienne en Suisse.

Lire aussi: Cinq cas de coronavirus signalés en France voisine

Ce n’est que quelques jours après son retour à Brighton, ville au sud de l’Angleterre où il réside, que le Britannique s’est rendu compte qu’il était porteur du virus. «Le client ne présentant alors aucun symptôme, le risque pour les passagers du vol est très faible», tient à souligner David Folley. Le porte-parole précise que «tous les membres d’équipage en service sur ce vol ont été invités à surveiller leur état de santé pendant une période de 14 jours à compter du vol.» Une période qui se termine justement ce mardi et «aucun d’entre eux ne présente de symptômes».

De leur côté, les autorités sanitaires suisses et britanniques ont pris contact avec les passagers qui étaient assis à proximité du patient anglais dans les deux vols, afin de leur fournir des recommandations d’usage.