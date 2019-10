Corruption à l'Aéroport: deux prévenus licenciés

Genève Aéroport a mis fin à ses rapports de travail avec le chef de la sûreté et son adjoint début juillet, a révélé la RTS. Le premier est poursuivi pour corruption passive et active, le second pour acceptation d'un avantage, dans le cadre d'appels d'offres effectués sur le site aéroportuaire. Dans un premier temps, le duo avait été suspendu. Contactée, la direction de Cointrin reste muette sur les modalités de ces deux départs, «pour des questions de protection de la personnalité». Les deux postes ont été mis au concours.

Le chef de la sûreté et son adjoint sont entendus comme prévenus dans le cadre d'une procédure suite à l'attribution douteuse de marchés publics à l'aéroport. Ces appels d'offres avaient été notamment critiqués par un rapport de la Cour des comptes. Un troisième prévenu est également soupçonné d'avoir touché des pots de vin de la part de l'ancien chef. Le contrat qui liait sa société à l'aéroport a été résilié depuis la révélation de l'affaire.