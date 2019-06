Corruption à l'aéroport: l'adjoint du chef de la sûreté est prévenu

L’adjoint du chef de la sûreté de l’Aéroport de Genève a été convoqué par le Ministère public en tant que prévenu, a révélé le site de «GHI». Comme son patron, interpellé par la police à la mi-mai et toujours à Champ-Dollon, il a été auditionné mardi dans le cadre d’une affaire de corruption et de gestion déloyale liée à des appels d’offres.

Dans son rapport livré en mai dernier et transmis en mars au Ministère public, la Cour des comptes précise que l’adjoint avait été nommé chef de projet dans la procédure d’adjudication des services de sûreté en 2018, à la place du directeur de ce secteur, aujourd’hui en prison. Ce dernier entretenait effectivement d’anciens liens professionnels avec une société candidate (Securitas) et une amitié avec le directeur régional d’une autre (Custodio), qui ont toutes deux remporté le marché in fine. Ce qui n’avait pas manqué d’éveiller les soupçons. Pour éviter le conflit d’intérêts, le cadre avait ainsi été écarté du processus d’adjudication par l’Aéroport, au profit de son adjoint.

PV signé trop tard

Mais la Cour relève que malgré cette précaution prise par la direction du site, d’importants dysfonctionnements ont tout de même entaché la procédure d’adjudication. Le jour de l’ouverture des offres, notamment: selon la réglementation en vigueur, un procès-verbal doit être établi et signé au moment de l’ouverture des enveloppes des sociétés candidates, pour éviter toute modification ou correction ultérieure de manière unilatérale.

Or, l’adjoint ne l’a pas fait lors le jour J, soit le 7 décembre 2017, puisqu’il était absent. C’est le directeur, pourtant évincé de la procédure en théorie, qui a participé à l’ouverture des contenants, pour des raisons qui restent à déterminer. La Cour déplore qu’aucune mesure pour «s’assurer que les offres reçues puissent être modifiées» n’ait été mise en place par l’Aéroport. Finalement, l’adjoint désormais prévenu n’a signé le document qu’un mois plus tard, le 11 janvier 2018, accompagné d’un collaborateur du service juridique, déplore l’organe de contrôle.

Toujours selon la Cour, l’adjoint aurait carrément modifié des notes de collaborateurs dans la notation finale des offres, «sans que cela fasse l’objet d’une discussion». L’institution estime que ces changements «ont pu suffire à modifier les résultats de l’appel d’offres pour deux lots sur trois». Les risques de fraude étaient dès lors «importants», selon l’organe de contrôle.

Suspension du cadre

L’adjoint a été suspendu de ses fonctions à l’aéroport en mai. Cointrin assure que «toutes les mesures utiles concernant les personnes potentiellement impliquées dans ce dossier ont été prises sans délai». Mais aucun détail supplémentaire ne filtrera, «en raison de la protection de la personnalité des collaborateurs concernés». Avocat de ce dernier prévenu, Me Dimitri Tsortsis n’a pas retourné nos appels.

Défendu par Mes Marc Hassberger et Carlo Ceccarelli, qui n’ont pas souhaité s’exprimer sur la suite de la procédure, le chef de la sûreté de Cointrin avait été interpellé par la police pour des soupçons de corruption passive et active et de gestion déloyale. L’un de ses anciens associés dans une entreprise de vêtements de golf, aujourd’hui responsable d’une société de conseil et de formation des agents de sûreté, avait aussi été arrêté. Son avocat, Me Karim Raho, ne souhaite pas non plus faire de commentaire sur la procédure. Les deux prévenus se trouvent à Champ-Dollon.

