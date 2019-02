Coup de chaud sur les fruits et légumes

Les vacances de février se terminent comment elles avaient commencé: sous un soleil radieux. Mais dans les cultures genevoises, l’heure n’est pas au repos. «Tout a démarré trop vite, c’est un souci», lance Christophe Courtois, de la ferme qui porte son nom, à Sauverny. Jonglant entre l’arboriculture et le maraîchage, le producteur assiste au réveil précoce de la végétation sous l’effet des températures élevées. Ces conditions particulières le contraignent à cumuler des travaux qui, d’ordinaire, s’échelonnent dans le temps. «En ce moment, nous taillons nos arbres. On n’a pas eu le temps de tirer les branches qu’il a fallu commencer l’épandage du fumier dans le potager.»

La vigne réagit aussi

Trop vite, trop tôt. Ce constat s’applique également pour Sébastien Jacquat dans le domaine qu’il partage avec son frère, à Bossy. «J’ai pris du retard dans mon boulot», dit-il. En ce moment, les nuits relativement fraîches permettent de contenir le bourgeonnement précoce. Il n’empêche, ses arbres fruitiers requièrent une attention particulière. «Les abricotiers sont prêts à débourrer, ils ont trois semaines d’avance, c’est un record!» dit-il.

À vrai dire, la crainte porte moins sur les chaleurs hivernales que sur un retour du froid au printemps. Car un coup de gel pourrait sérieusement endommager les bourgeons et compromettre les récoltes. Tant que les saints de glace (mi-mai) ne sont pas passés, nul n’est à l’abri.

À l’heure où elle est taillée, la vigne réagit elle aussi à la chaleur exceptionnelle de ce début d’année. «Une minute après la coupe, la vigne pleure, a remarqué Sébastien Jacquat. C’est le signe que la sève est déjà en hauteur.» Dès lors, sa crainte du froid persiste: «Un gros gel à -6 ou -7 degrés au printemps peut faire gonfler la sève jusqu’à l’éclatement du tronc.»

Voilà donc la hantise dans les cultures: une floraison précoce suivie de coups de froid. Pour trouver trace de ce mariage dévastateur, il suffit de se remémorer le printemps 2017. En avril, les chutes de neige et gelées s’étaient succédé, anéantissant une part importante de la production locale.

Pour se prémunir, les producteurs ont bien la possibilité de contracter une assurance contre le gel. «Mais elle est très chère, tous n’en ont pas les moyens», rappelle Sébastien Jacquat.

Tomates en avance

Dans les potagers genevois, l’inquiétude est moins vive que dans les vergers. Sous ses tunnels, à Cartigny, Pierre Gallay assiste aux poussées précoces: épinards, salades et rampon sont en avance, mais il n’y voit pas un problème majeur. «Il faut prendre les bons moments maintenant. On ramasse plus tôt, voilà tout», relativise le propriétaire du Domaine de la Brunette, en concédant qu’à cette période de l’année, arboriculteurs et viticulteurs s’exposent à davantage de risques.

Et ces prochaines semaines? Xavier Patry, directeur de l’Union maraîchère de Genève, annonce que «les tomates vont avoir un mois d’avance. Cela nous permettra de mettre notre production plus tôt sur le marché. C’est tout le bénéfice de cultiver sous serre.»

À l’entendre, cette année 2019 ne ressemblera pas à la précédente. «Les producteurs n’auront donc pas le problème qu’ils ont rencontré l’an dernier, avec des retards dus au manque de soleil et un pic de production arrivant quand les gens étaient en vacances d’été, ce qui les a obligés à jeter leurs surplus de légumes.»

Quoi qu’il en soit, l’incertitude colle au métier d’agriculteur comme la sève sur les mains. Pour Pierre Gallay, «une année sans risque, ça n’existe pas quand on fait ce métier».

(24 heures)