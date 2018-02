Cyberattaque du Groupe Mutuel: les auteurs arrêtés

La police cantonale a confirmé, ce jeudi 8 février, l'arrestation des responsables de l’attaque informatique perpétrée contre le Groupe Mutuel à Martigny, le 19 décembre dernier.

Peu après les faits, la société a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public du canton du Valais. Le 28 décembre, la police cantonale a identifié les pirates qui ont dérobé - via une usurpation d’identité - des fichiers d'une plate-forme externe appelée ePremium Health, destinée au réseau de vente du groupe et permettant d’établir des offres et des propositions d’assurances.

Il s'agit d'un Suisse de 29 ans et d'un Macédonien de 30 ans, arrêtés à un jour d'intervalle. Ils ont été placés en détention provisoire. Et des investigations sont toujours en cours.

«Nous sommes très contents de notre collaboration avec la police cantonale et le Ministère public du canton du Valais qui a mené à l'arrestation des pirates. Ce n'est pas tous les jours qu'on arrive à arrêter ce genre d'individus», s'est félicitée Annick Chevillot, la responsable de la communication au sein du groupe.

Et d'ajouter: «A ce jour, le nécessaire a été fait pour sécuriser cette plate-forme externe et pour éviter ce genre d'incident à l'avenir. Je tiens à rappeler qu'à aucun moment, le système de gestion informatique interne sur lequel sont stockées les données des quelque 1,4 million de clients de la société n’a été en danger.»