De jeunes filles explorent le glacier de Findelen

Neuf jeunes filles âgées de 15 à 17 ans explorent cette semaine le glacier de Findelen, au-dessus de Zermatt (VS). Le projet «Girls on Ice Switzerland» entend encourager la relève féminine en glaciologie et alpinisme.

Marcher pour la première fois sur un glacier, bivouaquer sous tente, s'orienter dans le terrain, prélever des carottes de glace, comprendre la structure des moraines sont quelques unes des découvertes que feront ces adolescentes alémaniques au cours de cette semaine. Neuf Romandes suivront la semaine prochaine.

Attiser la curiosité

Sous la conduite d'une guide de montagne et d'une scientifique, les jeunes filles mènent par groupes de trois des expériences dont les résultats seront présentés lundi à l'Institut Paul Scherrer. Dépasser ses peurs, inciter les participantes à penser, à s'étonner, attiser leur curiosité, tels sont les buts de l'opération, a indiqué à Keystone-ATS la guide de montagne Carla Jaggi.

Le programme «Girls on Ice» est né en 1999 à l'initiative de la glaciologue américaine Erin Pettit. En 2012 a été fondée l'organisation «Inspiring Girls Expeditions», sous l'égide de laquelle a été créée «Girls on Ice Switzerland». Il s'agit de la troisième édition, la première avec des Romandes. (ats/nxp)