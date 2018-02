De nouvelles archives de Jean Monnet à Lausanne

C'est un cadeau rare et inespéré en ce début d'année: de nouvelles archives de Jean Monnet découvertes à Paris viennent de rejoindre la Fondation Jean Monnet à Lausanne. Elles portent surtout sur la période 1916-1919 et devraient être à la disposition des chercheurs au début 2019.

«C'est un coup de chance, c'est assez incroyable», s'émerveille Mathias Walter qui supervise le travail d'archive à la fondation située au cœur du campus universitaire lausannois. Alors que ces documents étaient considérés comme détruits sur ordre de Monnet en 1940, ils sont bien là aujourd'hui, dans le local sécurisé, à température et humidité constantes.

Place Vendôme

Les dossiers datés de 1916 à 1922, en très bon état même s'ils ont cent ans, font deux mètres linéaires. Ils arrivent de la place Vendôme à Paris. Une secrétaire de Jean Monnet (1888-1979) avait indiqué qu'ils s'y trouvaient, encore fallait-il établir le lien précis.

Henriette, la sœur de Jean Monnet, avait épousé Marcel Chaumet. Et c'est bien chez le célébrissime joaillier que reposaient ces quatre cartons contenant des archives du père de l'Europe communautaire. «Pourquoi n'ont-ils pas été récupérés après la Deuxième Guerre mondiale? » s'interroge l'archiviste lausannois qui en est réduit pour l'heure à émettre des hypothèses.

Exceptionnel

Si la vie de Monnet durant le deuxième conflit mondial et les années qui suivirent est bien documentée, la période qui précède comporte des lacunes, des zones d'incertitudes, des manques. Les nouveaux documents ne vont certainement pas apporter toutes les réponses, mais «ce seront des sources très détaillées, quelque chose de tout à fait exceptionnel», confie Mathias Walter.

Les archives devraient notamment permettre de mieux comprendre les débuts de la méthode Monnet, misant sur la coopération économique entre alliés durant la guerre, sorte d'avant-goût du multilatéralisme. Avec, ensuite, la Conférence de la Paix à Paris de 1919, puis la création de la Société des Nations (SDN) à Genève, dont le Français fut secrétaire général adjoint de 1919 à 1923.

Pour la recherche

Les documents contiennent aussi des informations sur les affaires personnelles de Jean Monnet ou des grandes rencontres qu'il a pu faire à cette époque. Pour la fondation, ces quatre cartons sont un véritable cadeau qui vient s'ajouter aux 150 mètres linéaires qui forment les archives déjà présentes à Lausanne.

«Nous allons maintenant dresser un inventaire détaillé avant de numériser ces documents et de les offrir à la recherche historique. Ce travail est pour nous prioritaire. Il devrait aboutir en grande partie au début 2019», affirme Mathias Walter.

Un éclairage différent

«Vu la densité des archives, je suis convaincu que des choses tout à fait inconnues devraient émerger et apporter un autre éclairage sur les acteurs et les événements de cette période. En tout cas, nous ne camouflerons rien, le seul but est d'enrichir la connaissance historique», poursuit-il.

L'opération va être menée avec les moyens financiers et humains de la fondation qui compte au total neuf personnes doit trois spécialisées dans le travail d'archive. D'autres découvertes de ce genre sont-elles encore possibles ? «On ne sait jamais», répond Mathias Walter qui doute cependant qu'un tel «miracle» puisse se reproduire.

Conférence jeudi

Créée en 1978 par Jean Monnet, la fondation est présidée depuis 2015 par Pat Cox, ancien président du Parlement européen. Elle accueillera jeudi Herman Van Rompuy, président émérite du Conseil européen. Il donnera à Dorigny une conférence publique sur l'avenir de l'UE.

