De puissants feux d’artifice ont été tirés sur des immeubles

Le 1er août dernier, des spectacles pyrotechniques se sont déroulés dans toutes les communes genevoises, sur une esplanade définie et sécurisée par les pompiers. Mais à la Servette, le show a eu lieu en pleine rue, a appris la «Tribune de Genève»: de puissants feux d’artifice et autres pétards ont été tirés à même les trottoirs et habitations par une quinzaine de jeunes, mettant ainsi en danger passants et résidents. Un citoyen a porté plainte pour dommages à la propriété. La police, elle, a ouvert une enquête.

Il est environ 21h quand l’agitation commence au carrefour situé à l’angle de l’avenue Wendt et de la rue de la Servette. Entre 22h30 et 23h , la situation dérape. Sous les yeux de badauds, une quinzaine de jeunes adultes se mettent à tirer d’imposants feux d’artifice entre les habitations ou, pire, sur les trottoirs ou en visant les balcons des immeubles attenants.

Enquête ouverte

Une vidéo enregistrée le soir même montre des vélos et des bacs à fleurs servir de tremplins aux engins pyrotechniques, parfois lancés devant des arcades vitrées. Des projectiles sont laissés sur le sol, leurs dépositaires s’en écartent en courant, abandonnant derrière eux la détonation et les flashs de lumière au ras des immeubles. Partout, des nuages de fumées se forment. Les tireurs finissent par se disperser, une fois leur stock de munitions épuisé.

Accueillies par des jets de bouteilles, plusieurs patrouilles de police interviennent mais n’interpellent personne. Elles retrouvent en revanche d’autres projectiles cachés dans des buissons.

Une enquête a été ouverte par la Brigade des vols et incendies (BVI) pour retrouver les auteurs des tirs. Ceux-ci se sont rendus coupables de mise en danger d’autrui et de dommages à la propriété. «Ce genre de projectiles est fait pour être lancé depuis une place de tir, par des personnes majeures», relève Silvain Guillaume-Gentil, porte-parole de la police.

Une plainte déposée

Par chance, aucun blessé n’est à déplorer, ni parmi les passants, ni parmi les occupants des habitations, ni parmi les forces de l’ordre intervenues sur place. Mais une plainte a été déposée pour dommages à la propriété par un commerçant qui a constaté des déprédations sur ses vitrines et des traces d’impact.

De quel type sont les engins lancés ce soir-là? Il s’agit de feux de catégorie 3, réservés aux personnes de plus de 18 ans (la catégorie 4 étant réservée aux professionnels et soumise à autorisation de la police). «Ils représentent un danger modéré pour autant qu’ils soient utilisés conformément aux prescriptions d’usage et pas à ras le sol comme ce 1er août», poursuit Silvain Guillaume-Gentil. En effet, même en état majeur, on ne peut pas en faire n’importe quoi: tirer des projectiles détonants à proximité de personnes, dans des quartiers d’habitation et au sol, est strictement prohibé, selon la directive de la police genevoise en la matière, elle-même basée sur la loi fédérale sur les substances explosibles. Ces pièces d’artifice sont effectivement destinées à être utilisées «à l’air libre, dans de grands espaces ouverts, et dont le niveau sonore n’est pas dangereux pour la santé humaine», note la réglementation. Leur emploi est interdit en dehors de la fête du 1er Août, sauf dérogation exceptionnelle, et leur vente n’est autorisée que du 1er juillet au 1er août. L’âge des acheteurs, lui, est censé être contrôlé par le personnel de vente.

Grands espaces ouverts

Rappelons que selon le Bureau de prévention des accidents (BPA), le Centre d’information pour la prévention des incendies (CIPI) et la Suva, quelque 105 personnes se blessent chaque année avec des engins pyrotechniques aux alentours du 1er août. Et c’est sans compter les accidents impliquant les enfants, non comptabilisés faute de statistique. Ces instances rappellent également que des distances de sécurité doivent être assurées, par rapport aux personnes, aux bâtiments, mais aussi aux champs et aux lisières de forêt. L’inattention et la négligence sont les causes principales de ces incidents.