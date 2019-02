Des brochures pour expliquer l'égalité entre les genres

Les cantons romands se dotent de nouvelles brochures visant à mieux prendre en compte la thématique de l'égalité entre les sexes dans la formation. Objectifs: lutter contre les stéréotypes et élargir le champ des possibles.

Intitulé «L'école de l'égalité», ce matériel pédagogique s'adresse aux enseignants qui oeuvrent avec des écoliers de la 1e à la 11e année Harmos, soit de 4 à 15 ans environ. La première brochure, destinée aux élèves de 4 à 8 ans, a été présentée mardi à Lausanne.

Cet outil «n'est pas une discipline supplémentaire, mais s'intègre dans des matières déjà enseignées», a expliqué Geneviève Beaud Spang, présidente de la Conférence romande des bureaux de l'égalité. Au fil des ans, sont notamment abordées les thématiques de l'habillement, des loisirs, des rôles parentaux, des injures, de la musique ou encore du harcèlement de rue.

Très tôt

Car les stéréotypes ont la vie dure et ils sont présents dès les premiers instants de vie, a rappelé la conseillère d'Etat Jacqueline de Quattro, en charge du bureau vaudois de l'égalité qui a chapeauté le projet. Il n'est pas aisé de nous en affranchir, ils nous poursuivent jusqu'à l'âge adulte et déterminent en partie les trajectoires, a-t-elle poursuivi. Les métiers techniques sont ainsi un bastion masculin alors que les filles optent davantage pour le secteur des soins ou de l'éducation. «Dans le canton de Vaud, il y a par exemple environ deux fois plus de garçons qui optent pour un apprentissage que de filles», a poursuivi la PLR. (ats/nxp)