Des députés veulent faire réprouver l’acceptation d’un voyage par Pierre Maudet

C’est une marque de défiance suffisamment rare pour être relevée. Trois semaines après la révélation du curieux voyage de Pierre Maudet à Abu Dhabi en novembre 2015, quatre groupes politiques demandent au parlement genevois de «réprouver l’acceptation d’un luxueux cadeau par Pierre Maudet et son chef de cabinet». Leur résolution sera discutée lors d’une session extraordinaire, d’ici à la fin de juin, et un vote sur le siège sera demandé.

«Cette résolution est un acte politique fort», souligne en conférence de presse Jean Batou, d’Ensemble à Gauche, à l’initiative de la résolution. Celle-ci a été préparée avec les groupes parlementaires PS, MCG et Verts. «Si la presse fait son travail, si la justice enquête pour acceptation d’un avantage, les députés doivent aussi agir en réprouvant ce cadeau de plusieurs milliers de francs», justifie-t-il. Il en va de la responsabilité du Grand Conseil, rappelle-t-il, chargé de la haute surveillance du Conseil d’État.

Cette prise de position semble plus faible que les précédents appels à la sanction, qui allaient de la privation de la présidence à la démission, restés vains. Pierre Maudet a prêté serment ce jeudi (lire aussi en pages 2-3), ayant été désigné par ses pairs président du nouveau Conseil d’État, tout en conservant la Sécurité. «C’est un jour symbolique qui va guider le travail gouvernemental pendant cinq ans. Pour nous, il est important de faire résonance en rappelant des principes, relève Thomas Wenger, vice-chef du groupe socialiste. De notre point de vue, Pierre Maudet n’a pas fait preuve de transparence et d’exemplarité.»

Inquiétudes

L’idée n’est pas de se substituer à la Commission de contrôle de gestion, qui doit, elle, examiner une autre résolution réclamant de confier provisoirement à un autre conseiller d’État la Sécurité et Genève Aéroport. Il ne s’agit pas non plus de peser sur l’enquête pénale ouverte contre inconnu, du chef d’acceptation d’un avantage. «Quelle que soit l’issue de cette enquête, nous sommes très préoccupés par les éléments sortis dans la presse. Avant toute chose, il y a un problème éthique», exprime la députée Verte Alessandra Oriolo.

Les signataires estiment que ce voyage présenté par Pierre Maudet comme privé ne l’est pas entièrement. Il a rencontré sur place de hauts responsables émiratis en tant que conseiller d’État, charge qu’il exerce 24 h sur 24 h. Et il a admis s’être fait offrir le voyage par l’ami d’un ami. Dès lors, selon eux, Pierre Maudet a enfreint le règlement genevois de l’État interdisant d’accepter des cadeaux d’une valeur supérieure à 100 fr. De quoi générer des inquiétudes. «Le soupçon qu’il soit un jour redevable est plus fort que le fait d’être redevable», souligne le MCG François Bärtschi.

Autre point d’inquiétude figurant dans la résolution: «Éviter toute interférence du pouvoir exécutif dans cette affaire afin de garantir l’indépendance de la justice.» François Bärtschi relève le «risque que Pierre Maudet fasse pression sur les enquêteurs de la police, qu’il prenne des mesures de rétorsion». (24 heures)