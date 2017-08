Des dinosaures du Jura aux scènes de crime britanniques

«Si, pour une fois, notre travail de recherche fondamentale s’avère utile au monde actuel, tant mieux!» se réjouit Jean-Paul Billon-Bruyat. Ce paléontologue dirige l’équipe de spécialistes qui étudie les précieuses traces de dinosaures découvertes sur le chantier de l’autoroute A16, dans le Jura. L’un de ses collaborateurs, Matteo Belvedere, a développé avec des chercheurs britanniques un logiciel qui facilite l’analyse des fossiles. Et qui pourrait bien fournir une aide précieuse… aux fins limiers des polices scientifiques du monde entier.

Cet outil – gratuit – s’appelle DigTrace. Il permet de modéliser les empreintes en trois dimensions, puis de les comparer avec d’autres traces. «C’est bien plus précis qu’avec des photos et des dessins», explique Jean-Paul Billon-Bruyat. Grâce à cette technique, les paléontologues jurassiens ont récemment identifié un nouveau type de traces de dinosaures, révélant la présence il y a 152 millions d’années de gigantesques bipèdes carnivores proches du célèbre T-Rex.

Matteo Belvedere a conçu ce logiciel avec des confrères de l’Université de Bournemouth, sur la côte sud de l’Angleterre. «La police de Londres en a entendu parler et le teste depuis quelque temps, poursuit Jean-Paul Billon-Bruyat. Son idée est de l’associer à un scanner qu’elle utilise pour imprimer numériquement les motifs de chaussures de suspects. Afin de les comparer aux traces de pas recueillies sur les scènes de crime, elle peut avoir recours à des images 3D au lieu de simples photos.» D’où une efficacité améliorée et une plus grande rapidité pour confondre les criminels…

Les concepteurs de DigTrace ont présenté leur trouvaille cet été lors d’une prestigieuse exposition scientifique à Londres. L’événement a attiré 15 000 personnes et bénéficié d’une importante couverture médiatique, notamment sur les ondes de la BBC. «Les visiteurs ont pu reconstituer leurs propres empreintes grâce au logiciel», relate Jean-Paul Billon-Bruyat.

A Porrentruy, les vingt-deux collaborateurs de l’unité de paléontologie de l’A16 ne cachent pas leur fierté. Ils espèrent désormais que d’autres enquêteurs adopteront DigTrace. Eux-mêmes poursuivent l’examen des 14 000 traces de dinosaures mises au jour depuis 2002 le long de la Transjurane. Ils ne sont peut-être pas au bout de leurs surprises. (24 heures)