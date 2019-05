Des drones pour sauver Bambi des faucheuses

Un jeu de cache-cache parfois mortel. Durant le premier mois de leur vie, les faons se dissimulent dans les herbes hautes de nos prés. Et ils savent y faire: ils ne dégagent pas d’odeur et jouent les statues en cas de danger. Problème, si la mise bas des faons commence le 15 mai et dure jusqu’à la mi-juin, cette période coïncide avec le moment de fauche des agriculteurs. Chaque année en Suisse, près de 3000 faons sont ainsi tués accidentellement par les machines agricoles.

Le canton de Vaud a décidé d’agir en 2017 en développant un système de repérage des ongulés par drones. Ces derniers ont ainsi survolé 450 parcelles et sauvé pas moins de 254 faons en 2018. Genève s’y met à son tour. La Fédération cynégétique genevoise (FCG) et l’association faîtière de l’agriculture AgriGenève lancent cette année l’action Sauvetage des faons.

Photo: Georges Cabrera

Caméra infrarouge

«Quarante-cinq bénévoles sont prêts à agir tous les matins dans le canton», lance Anne Munzinger, présidente de la FCG. Alertée la veille par les paysans qui s’apprêtent à faucher, une équipe, composée notamment de deux pilotes de drones, se rend sur place afin de procéder au quadrillage de la parcelle en la survolant à 60 mètres de hauteur. Le drone doit toujours rester à vue et met environ quatre minutes pour analyser le terrain.

«Une caméra infrarouge nous montre les points de chaleur en jaune (de corps compris entre 33 et 41 degrés), qui sont potentiellement des faons», explique Julien Perini, pilote de drone bénévole. L’animal trouvé, les bénévoles tentent de le faire partir, ou, si la bête est trop jeune et reste immobile, ils la protègent en posant une caisse avec un drapeau, le temps de la fauche. Une fois celle-ci terminée, le paysan libérera le faon.

Repérage entre 5 h 30 et 9 h

«L’opération doit avoir lieu entre 5 h 30 et 9 h, afin qu’il fasse assez frais pour que le drone repère des animaux et ne révèle pas sur notre écran trop de points qui sont en réalité de la chaleur emmagasinée dans la terre ou dans des pierres», précise le pilote. Jeudi, lors de la démonstration, entre les mains de Julien Perini, ce sont plus de 25'000 francs de matériel qu’il met à disposition pour «la satisfaction de pouvoir sauver des vies». La grande contrainte: les demandes d’autorisation de vols obligatoires à Genève, «qui compliquent la vie», admet Anne Munzinger.

L’opération permet en outre d’empêcher la contamination des foins, car la chair en putréfaction des ongulés tués favorise la propagation des bactéries Clostridium botulinum, très dangereuses pour les animaux. L’action de la FCG est estimée à 30'000 francs, un budget entièrement pris en charge par des donateurs. (24 heures)