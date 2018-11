Des élus hués avant la séance de remise à plat

«Une séance ordinaire»? Ce sont les mots du président du Conseil municipal, Éric Bertinat (UDC), à son arrivée à l’Organisation météorologique mondiale hier soir, pour une séance plénière entièrement consacrée aux frais professionnels des magistrats, dénoncés par la Cour des comptes. Une manifestante l’interpelle devant les caméras: «Je suis consternée, ce n’est plus possible. Merci à la Cour des comptes d’avoir écrit ce rapport.» La séance ne fut pas si ordinaire que ça, avec 27 demandes d’urgences et des journalistes plein les tribunes. Mais finalement, peu d’éléments nouveaux.

Le maire Sami Kanaan (PS) a été le premier à prendre la parole pour assurer que «les cas d’abus ne pourront plus se reproduire», étant donné les changements déjà mis en place (nouveau règlement notamment). Il a précisé qu’un accès total a été accordé à l’organe de contrôle indépendant pour assurer le suivi de son audit. «Nous avons pris la mesure du choc suscité. Aucun frais privé ne doit jamais être pris en charge par la collectivité. Aussi consternants et condamnables que soient certains exemples, la majorité des frais sont justifiés, il faut éviter les amalgames.»

S’en est suivi un enchaînement de questions orales, souvent hasardeuses et parfois pertinentes. Le Vert Omar Azzabi a tenu à s’assurer que le magistrat Guillaume Barazzone (PDC) ne s’était pas fait rembourser ses frais à Berne et à Genève, étant donné son double mandat de conseiller administratif et de conseiller national. Ce dernier l’a rassuré et a détaillé n’avoir ni demandé, ni touché, l’indemnité téléphonique proposée à Berne. Certains ont fait preuve de manque de préparation, à l’image du conseiller municipal MCG Pascal Spuhler, qui demandait pourquoi l’établissement financier choisi pour les cartes de crédit de l’Exécutif était étranger. Il s’est vu répondre que Cornercard est un établissement suisse…

Les manœuvres du groupe PDC pour détourner l’attention de leur magistrat n’ont pas été des plus discrètes. Le conseiller municipal Lionel Ricou, a notamment posé une question sur la justification des frais de téléphonie de Sami Kanaan et Esther Alder. Ou encore son homologue Souheil Sayegh a demandé au reste du Conseil administratif s’il compte rembourser ses frais. La réponse fut globalement non car ces dépenses étaient selon leur avis justifiées.

Le conseiller administratif Rémy Pagani a esquissé un mea culpa, en déclarant entre autres, qu’«il aurait fallu édicter des règles il y a de nombreuses années. Je m’en veux de ne pas l’avoir demandé.» Son homologue Esther Alder s’est exprimée à peu près dans les mêmes termes de remords.

Au final, le ton n’est monté que lorsque l’élu Daniel Pastore a dénoncé la présence de piquets verts dans une rue, ou quand il a été question de supprimer des indemnités de repas pour les membres du municipal, étant donné la présence d’une cafeteria, qui n’a pas les faveurs des élus (proposition écartée). Si l’urgence réclamée par le MCG concernant la démission en bloc du Conseil administratif a été acceptée de justesse, à une voix près, l’entrée en matière a été refusée. Enfin, celle émanant de l’UDC et demandant la démission de Guillaume Barazzone a été refusée. Au passage, à cause de cette affaire, la Commission des finances n’a toujours pas examiné le budget, et nous sommes à la mi-novembre.

«Le temps des profiteurs est fini!»

«Démission! Démission!».Très remontés suite au scandale des notes de frais du Conseil administratif, certains hurlent ce slogan si fort qu’on peine à entendre le discours de l’orateur dans le mégaphone. Mardi, en fin de journée, une petite centaine de personnes manifestent leur colère devant le siège de l’Organisation météorologique mondiale, où le Conseil municipal tient séance (lire ci-dessus). À leur arrivée, les magistrats se font huer.«Je suis triste, je ne voterai plus jamais», lâche une dame portant une pancarte où il est écrit «fraudeurs» en grand. L’appel à manifester a été lancé sur les réseaux sociaux, puis relayé par la Commission du personnel de la Ville.

Le rassemblement se veut apolitique, même si son organisateur est le vice-président des Verts-libéraux genevois, Jérôme Fontana. «Il y a des ménages qui vivent avec presque rien, alors c’est un scandale de voir nos élus dépenser l’argent public pour leur petit confort, lance-t-il au micro, acclamé par les manifestants. Comment peut-on après cela demander aux gens de se serrer la ceinture?»

Le personnel de la police municipale a répondu à l’appel en nombre, choqué par les dépenses des conseillers administratifs alors que les moyens manquent sur le terrain: «Des collègues se retrouvent à pied pour procéder à des arrestations et doivent attendre au bord de la route qu’une voiture vienne les chercher», déplore Damien Ménétrey, président du Syndicat des Polices Municipales Genevoises. «Le temps des profiteurs est fini! conclut Jérôme Fontana. Nous voulons que les notes de frais du Conseil administratif soient publiées chaque année, avec le détail par magistrat. Nous ne relâcherons pas la pression.» La pétition qu’il a lancée il y a six jours en parallèle à ce rassemblement a déjà récolté plus de 600 signatures. (24 heures)