Des malades licenciés ou poussés à la démission

«On s’est retrouvé devant des situations dramatiques, des patients licenciés, des menaces de suicide.» Ce témoignage d’un cadre de l’office AI à Genève, qui souhaite rester anonyme, illustre l’impact qu’ont pu avoir des expertises médicales controversées de la Clinique Corela (lire notre édition de samedi) sur les expertisés.

Sophie Verney est une des victimes de cet établissement. Cette femme de 46 ans, résidant à Orbe, est atteinte d’une polyarthrite rhumatoïde depuis 2008. Elle dépose une demande d’aide invalidité (AI) en 2011 et est licenciée en 2012. Les avis de son médecin traitant, d’un rhumatologue et d’un psychiatre concluent tous à une incapacité de travail totale. Mais l’office AI se base sur un constat diamétralement opposé de la Clinique Corela. En 2014, la Cour des assurances sociales du canton de Vaud estime que les conclusions de l’experte de Corela «ne sauraient être considérées comme probantes». En effet, elle n’a pas tenu compte du fait que l’affection «évoluait par poussées, ce qui pouvait expliquer l’aspect modéré de l’atteinte le jour de l’examen». Une contre-expertise est ordonnée et donne raison à Sophie, qui touche enfin sa rente de manière rétroactive à l’été 2016.

Ni vacances ni loisirs

Entre-temps, «on a vécu sur le salaire de mon mari, ambulancier, raconte-t-elle, et j’ai eu la chance d’être aidée financièrement par mes parents pour entretenir nos trois enfants, sinon c’était l’endettement. C’était une période très difficile, sans vacances, sans loisirs. Je ne pouvais pas toucher le chômage car j’étais déclarée inapte au travail, et j’étais obligée de garder mon assurance complémentaire.» Aujourd’hui, l’affaire Corela qui éclate au grand jour lui «fait du bien. C’est une satisfaction personnelle de me dire que j’avais raison.»

Elle se souvient du jour de l’expertise et de l’«accueil désagréable. Ils n’ont jamais voulu reporter un rendez-vous auquel je ne pouvais me rendre. Comme ce n’était pas vraiment une clinique mais de simples bureaux, ils ne faisaient pas les prises de sang sur place mais nous envoyaient à plusieurs centaines de mètres de là.»

Dans un autre cas relaté dans une décision de justice, un psychiatre de Corela accuse un assuré de mentir sur la prise de son traitement antidépresseur, «à en juger les taux sérologiques le jour de l’entretien». Or un médecin avait recommandé l’arrêt du traitement en raison des effets secondaires du médicament. Cela ressort du dossier médical de l’assuré, auquel l’expert avait accès. Les juges relèvent alors que «certains jugements portés par l’expert (…) sont exposés comme des faits dont la réalité ne peut être mise en doute (le patient «ment»). Ces affirmations violent le devoir de l’expert de rester critique.»

Selon nos informations, Corela aurait conseillé à plusieurs expertisés de démissionner. Ils se retrouvaient alors pénalisés par l’Office cantonal de l’emploi au moment de toucher le chômage.

Le Groupe Mutuel savait-il?

Nous avons interrogé le Groupe Mutuel, qui serait un grand pourvoyeur de mandats de Corela. Son chef de presse, Christian Feldhausen, nous répond d’abord que les expertises «sont confiées à des médecins et non pas à des établissements hospitaliers. Nous n’avons donc jamais donné de mandat d’expertise à la clinique en question.» Nous reformulons notre question, et dans un deuxième e-mail seulement, il convient qu’«il nous est effectivement arrivé par le passé de mandater des médecins affiliés à la Clinique Corela». Sans communiquer de chiffres. Il affirme ne pas avoir connaissance «de cas avec des manipulations de rapports d’expertise mandatés par le Groupe Mutuel».

En tout cas, plusieurs articles parus dans l’hebdomadaire satirique Vigousse relatent le parcours d’un de ses assurés, René (prénom d’emprunt), victime d’un AVC en 2013. Corela l’estime apte au travail et le Groupe Mutuel l’enjoint à reprendre son activité, mais il est licencié. Jusqu’à ce qu’une contre-expertise conclut à une incapacité totale de travail, ce qui lui permet de toucher l’AI avec effet rétroactif. Il devrait témoigner dans l’émission 36.9° mercredi sur la RTS.

Débat relancé sur des experts publics

L’affaire de la clinique privée Corela remet sous le feu des projecteurs les tentatives d’établir des expertises médicales publiques. Alors député MCG, Mauro Poggia avait déposé une motion pour la création d’un bureau cantonal d’expertise.

Le Conseil d’État avait rejeté cette motion en 2013 au regard d’importantes modifications déjà apportées au niveau fédéral: directives communes pour les expertises psychiatriques; attribution au hasard des mandats par l’Office fédéral des assurances sociales; élargissement du droit d’être entendu des assurés.

En février 2016, un projet

de loi pour un centre public d’expertise médicale est ensuite déposé par la gauche. Il se distingue de la motion Poggia car il rattache ce centre aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Le député socialiste Christian Dandrès, premier signataire, estime que le problème d’indépendance serait réglé, car les HUG ont une masse critique suffisante pour ne pas dépendre des mandats d’assureurs. Contrairement à Corela, dont les expertises représentaient environ 97% de l’activité.

«Les HUG ont un budget de 2 milliards, or le marché total des expertises en Suisse tourne autour des 200 millions», illustre-t-il. Quant à la compétence des experts, «avec un hôpital universitaire, on peut difficilement trouver mieux, d’autant qu’il faut réaliser des expertises pour obtenir le titre FMH». Les expertises seraient facturées pour les assureurs à prix coûtant, pour les assurés selon leurs revenus.

Selon nos informations, la Commission de la santé devrait se prononcer en mars sur ce projet de loi. Elle attend notamment le bilan intermédiaire de la collaboration entre les HUG et le Centre médical d’Onex, qui a permis en 2016 la création du Centre d’expertise de Lancy.

C’est justement en raison de ce projet que Mauro Poggia, devenu conseiller d’État en charge de la Santé, n’a pas réactivé sa propre motion. «J’ai opté pour une mise en œuvre des acteurs présents sur le territoire, dont les HUG. Compte tenu de ce partenariat public-privé réussi, j’ai considéré comme inutile de réfléchir à la mise en œuvre d’une structure plus lourde et coûteuse pour l’État.» S.S. (24 heures)