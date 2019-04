Des militants noctambules appellent à fermer les abattoirs

«Fermons les abattoirs!» Plusieurs villes de Suisse romande se sont réveillées ce mardi matin avec ce slogan placardé sur des abribus, des murs ou des vitrines. L'injonction était précédée de trois lignes: «Il est injuste de tuer les animaux sans nécessité. Manger les animaux n’est pas une nécessité. Donc il est injuste de tuer les animaux pour les manger.» (sic)

Cette action est revendiquée par l'association antispéciste Empathie et Altruisme. Dans un communiqué de presse, le porte-parole de l'association Vincent Favre explique que, durant la nuit, des milliers d'affiches de ce genre ont été collées dans plusieurs villes romandes, dont Lausanne, Genève, Fribourg et Sion.

Sur d'autres tracts placardés, on trouve des réponses plus détaillées à des questions fréquemment posées aux antispécistes, telles que: «Si on abolit l'élevage, les animaux ne risquent-ils pas de disparaître?» (24 Heures)