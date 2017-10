Des porcs libres mais dans l'illégalité

Un porc fait la sieste au soleil. Un autre poursuit un congénère, alors qu’un quatrième s’approche des journalistes invités ce jeudi matin. Nous sommes à Lucelle (JU), sur la frontière avec la France. La particularité des cochons qui nous entourent: ils se promènent dans un vaste pâturage, situé dans une légère pente. Avec herbe, glands, arbres fruitiers, une petite mare et un accès à l’intérieur. Ce qu’ils ne savent pas, c’est que cette liberté est menacée.

Lorsqu’il raconte son histoire, le propriétaire des lieux peine à cacher son émotion. Joan Studer et son épouse, Joana, se sont lancés dans cet élevage en 2011. Ils ont choisi une race en voie de disparition, le «cul noir du Pays basque», la région d’origine de Joana. Ces animaux ont besoin d’espace. A Lucelle, ils grandissent de douze à dix-huit mois (contre quatre à six en général), sont nourris sans soja, sans huile de palme ni additifs chimiques. En 2017, ajoute leur propriétaire, il n’y a pas eu besoin de recourir aux antibiotiques.

Boucle jugée douloureuse

Tout semble aller pour le mieux? En réalité, il y a un problème. S’ils le peuvent, les cochons ont tendance à remuer la terre. Pour l’éviter, une boucle est mise dans leur groin. Ils ressentent ainsi une douleur s’ils fouillent et évitent de le faire. Cette pratique est autorisée en Europe. En Suisse par contre, elle a été interdite en 2008, dans une ordonnance sur la protection des animaux. «Le groin est un organe hautement sensible pourvu d’un très grand nombre de terminaisons nerveuses», explique Eva van Beek, porte-parole de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. La boucle nasale, ajoute-t-elle, leur fait aussi mal lorsqu’ils mangent à l’auge ou à l’automate ou lorsqu’ils explorent leur environnement.

Pour les éleveurs de Lucelle, les difficultés ont débuté en janvier, après un contrôle du Service de la consommation et des affaires vétérinaires jurassien. Ils ont désormais jusqu’au 31 mars 2018 pour se mettre aux normes. Ils ont commencé à le faire, et seuls leurs animaux les plus âgés sont encore bouclés. Résultat? A de nombreux endroits, le pâturage devant leur ferme ressemble à un champ labouré. La question n’est pas uniquement esthétique. «Cela pose des problèmes d’érosion et d’infiltration de nitrates. L’Office cantonal de l’environnement considère que, dans ces conditions, nous ne pouvons pas avoir de porcs.»

Entre animaux et environnement, les Jurassiens sont dans une impasse juridique. Garder leurs bêtes à l’intérieur? Ils préféreraient tout arrêter. Et dénoncent les «multiples aberrations» de la loi qui «a eu pour conséquence que la majorité des porcs suisses sont enfermés». Ainsi, seuls 1800 spécimens vivraient encore en milieu naturel, contre 3600 en 2012. «A l’origine, le but était d’améliorer le bien-être de l’animal, mais l’effet inverse se produit», insiste Joana Studer.

Pétition en ligne

Son mari résume l’enjeu: vaut-il mieux des animaux sans boucle mais à l’intérieur, dans un espace de 0,9 mètre carré, ou avec une boucle et un minimum de 250 mètres carrés à disposition de chaque bête, comme chez lui? A ceux qui s’inquiètent de la souffrance de ses porcs, il répond: «Lors de la pose de la boucle, la douleur est semblable à un piercing sur la langue et c’est pour cela que nous agissons sous anesthésie. Par la suite, les animaux comprennent rapidement qu’ils ne doivent pas fouiller la terre. Quant aux automates pour les nourrir, nous n’en utilisons pas.»

Le couple a envoyé des lettres à plusieurs institutions et aux autorités. Il les a invitées à venir juger sur pièce, et à participer à une table ronde sur la problématique. Pro Natura, Bio Suisse, la Fédération romande des consommateurs, la Chambre jurassienne d’agriculture et l’Institut de recherche de l’agriculture biologique FiBL se sont montrés intéressés.

«On pourrait nous accorder une dérogation afin qu’une étude sérieuse puisse être menée sur le sujet», ajoute Joan Studer. Les autorités, toutefois, n’envisagent pas d’exception (lire ci-l'encadré) et les éleveurs en appellent au soutien public. Un compte Facebook a été créé et une pétition lancée sur le site www.porclibre.ch. «Notre démarche n’est pas commerciale mais idéologique. Nous voulons produire dans le respect de l’animal, de la nature et du consommateur.» (24 heures)