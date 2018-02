Détenu, le policier conteste le vol d’une montre à 6500 francs

Le policier, suspecté d’avoir volé le mois dernier une montre de luxe au Salon international de la haute horlogerie (SIHH) à Genève, est interrogé depuis hier par le procureur général Olivier Jornot.

Huit témoins, des policiers ainsi que du personnel présent au SIHH le 17 janvier, doivent être entendus d’ici à demain soir. En audience, le prévenu a à nouveau contesté avoir volé cette montre Hermès Carré valant quelque 6500 francs. Agé d’une trentaine d’années, le suspect a souvent changé de poste au sein de la «grande maison»: il a commencé son école de police en 2012. Il a travaillé notamment dans la gendarmerie et la police judiciaire.

Le jour du vol au SIHH à Palexpo, il était en congé et se serait légitimé avec sa carte professionnelle auprès des organisateurs de la manifestation. Il a été interpellé le 24 janvier, mais la montre reste introuvable. Sur les images de vidéosurveillance, on le voit mettre un petit sac Hermès dans un grand sac Panerai.

S’agissait-il d’une astuce pour cacher son larcin? «Il n’y a aucune preuve, l’accusation se fondant sur des interprétations et des suppositions hasardeuses, estime son avocat Me Robert Assaël. Il aurait été suicidaire de voler une montre sachant qu’il y a des caméras partout et de risquer sa carrière professionnelle. Mon client était à la mauvaise place, au mauvais moment!»

Rappelons qu’à la fin du mois dernier, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a ordonné sa détention provisoire pour une durée de quinze jours. Notamment pour pallier le risque de collusion. «La détention de mon mandant est choquante, inutile et injustifiée, poursuit Me Robert Assaël. Je vais demander sa mise en liberté sans plus attendre!» (24 heures)