Deux concerts néonazis annulés en Suisse

Un concert d'extrême droite prévu samedi dernier en Valais a pu être annulé in extremis. Au courant depuis un certain temps, la police valaisanne a enquêté avec la police fédérale, le Service de renseignement de la Confédération (SRC) et d'autres polices cantonales.

Les concerts de trois groupes de rock néonazis allemand, français et polonais ont pu finalement être empêchés grâce aux investigations intensives et à la bonne coopération entre différentes polices, a indiqué la police valaisanne dans un communiqué ce lundi.

Selon le groupe Antifa Bern, ce concert devait se produire en Valais, «entre Sion et Martigny».

Vendredi, le groupe français, qui avait prévu de se produire le lendemain soir, a été arrêté dans le Bas-Valais. Les membres du groupe ont été contrôlés et accompagnés à la frontière française. Plusieurs interdictions d'entrée en Suisse ont été prononcées.

Dans le canton de Lucerne aussi

Par ailleurs, la police cantonale lucernoise avertissait les médias dès ce lundi avoir été informée qu'un concert du groupe allemand Kraftschlag»était organisé dans un local situé sur le territoire de la commune de Wolhusen. Ce groupe d'extrême droite est connu dans les milieux néonazis, avait précisé la police lucernoise.

La police s'est rendue sur place et a effectué des contrôles d'identité de spectateurs et des musiciens. Les policiers ont ordonné à deux musiciens de quitter la Suisse, car ils sont interdits d'entrer dans le pays par la police fédérale (Fedpol).

La police lucernoise a ouvert une enquête pour déterminer si des normes pénales ont été violées dans le cadre de l'organisation de ce concert. Environ 150 personnes étaient présentes. (ATS/nxp)